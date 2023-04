„Köln 50667“-Star Nina Noel verschiebt Hochzeit wegen Nachwuchs

Teilen

Auf ihrem Instagram teilte Reality-TV-Bekanntheit Nina Noel Weiß (35) ihren Followern in einem Post mit, dass sie ihre Hochzeit gecancelt hat. Was steckt dahinter?

Manche Fans der „Köln 50667“-Darstellerin Nina Noel Weiß vermuteten einen Aprilscherz: Am 2. April teilte sie per Instagram mit, dass die Hochzeit mit ihrem Verlobten Anthony „Tony“ Canty (32) nicht wie geplant stattfinden wird. Sie schrieb: „Ja, es stimmt ... Wedding (vorerst) canceled!!!“

Als Erklärung fügte sie zunächst nur hinzu, dass das Leben manchmal „einfach anders als geplant“ spielt. „Mir ging es nicht so gut und es standen viele Fragezeichen im Raum“, hieß es in ihrer Erklärung außerdem. Sie habe sich erst einmal „neu sortieren“ müssen. So weit, so geheimnisvoll.

Die zugehörige Fotokachel verriet auch nicht viel mehr, denn dort war nur das ursprüngliche Hochzeitsdatum, die Namen der Verlobten und die Worte „Wedding canceled“ zu lesen. Auf die Frage einer Userin, ob es sich um einen Aprilscherz handele, antwortete die Reality-TV-Beauty: „Ne, heute ist der 02.04. und mit sowas macht man glaube ich auch keine Scherze.“

Was ist der Grund dafür, dass die Hochzeit verschoben wurde?

Gestern (4. April) rückte die „Dubai Diaries“-Darstellerin dann mit dem mutmaßlichen Grund für die Planänderungen heraus. Ein Instagram-Foto zeigte einen positiven Schwangerschaftstest. Dazu hat Nina Noel auch noch ein Ultraschall-Video geteilt, auf dem das Kleine schon deutlich zu sehen ist. „Baby No. 3 is on it’s way“, lautet die Bildunterschrift.

Scheinbar hat sich das Paar wegen Nina Noels Schwangerschaft dazu entschieden, die Hochzeit vorerst auf Eis zu legen. In den Kommentaren gratulieren viele Fans und Kollegen der werdenden Mama zu ihrer dritten Schwangerschaft. Und wie auf einigen Fotos zu erkennen ist, kann sie bereits einen kleinen Babybauch präsentieren.

In ihrer Instagram-Story zeigte die sich erleichtert, dass sie das Geheimnis um ihre Schwangerschaft nun lüften konnte. Sie sagte: „Ich bin so happy, dass ich mich nicht mehr verstecken muss!“ Außerdem hat sie eine Fragerunde angekündigt, in der die Fans ihr alle Fragen rund um die Schwangerschaft stellen dürfen.