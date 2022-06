„Verbringen viel Zeit zusammen“: Ex-Bachelorette-Kandidat Zico datet 50667-Köln-Kollegin Pia Tillmann

Ex-Bachelorette-Kandidat Zico datet 50667-Köln-Kollegin Pia Tillmann © Instagram/Zico & Instagram/Pia Tillmann

„Köln 50667“ hat ein neues Traumpaar: Zico Banach und Pia Tillmann zeigen sich turtelnd in der Öffentlichkeit und bestätigen ihre Beziehung.

Am „Köln 50667“-Set liegt Liebe in der Luft! Bei den Turteltauben handelt es sich um Neuzugang Zico Banach (31) und Meike-Darstellerin Pia Tillmann (34). Gleich von Anfang an sollen die Funken zwischen dem frisch verliebten Paar geflogen sein. „Wir haben uns einige Tage vor unserem ersten Drehtag bei einem Probedreh kennengelernt und uns sofort super verstanden“, verrät Pia im Interview mit Promiflash über das romantische erste Treffen.

Die Schauspielerin könnte eigenen Angaben zufolge nicht glücklicher sein mit ihrem neuen Beau. „Seitdem verbringen wir viel Zeit zusammen und ich bin unfassbar froh, dass wir uns begegnet sind“, schwärmt sie. Am Wochenende zeigten sich Pia und Zico laut Bild erstmals als Paar zusammen in der Öffentlichkeit. Bei einem Fußballspiel in Gelsenkirchen hielten sie demnach Händchen und bestätigten damit ihre Beziehung. Ihr rosarotes Liebesglück soll den Turteltauben förmlich ins Gesicht geschrieben gewesen sein, als sie gemeinsam auf der Tribüne turtelten. Zusammen sind die beiden TV-Darsteller offenbar bereits seit einigen Wochen.

Zico Banach: Dank „Köln 50667“ fand er endlich seine Herzensdame im TV

Fernsehzuschauer kennen Zico Banach aus den Kuppelshows „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“. In der achten Staffel kämpfte er um das Herz von Junggesellin Maxime Herbord (27), musste die Sendung jedoch kurz vor dem Finale verlassen. Noch im selben Jahr versuchte Zico sein Glück bei „Bachelor in Paradise“. Auch dort traf er seine große Liebe leider nicht.

Letztendlich brauchte der frühere Development Manager gar keine Dating-Show, um Schmetterlinge im Bauch zu bekommen. Amors Pfeil spielte dagegen die Reality-Soap „Köln 50667“, bei der sich auch schon Luise-Isabella Matejczyk (32) und Pascal Zadow (24) verliebt hatten. Die Laiendarstellerin erwartet derzeit sogar ein Baby mit ihrem Freund.

Auf Instagram halten sich Pia und Zico währenddessen noch bedeckt zu ihrem Liebesglück. Die Mutter eines Sohnes veröffentlichte lediglich zwei Fotos, die sie glücksstrahlend an der Seite von Zico und „Köln 50667“-Kollegin Diana Schneider zeigen. „Danke für euch! Bis ans Ende der Welt und zurück!“, schrieb Pia daneben. Zico kommentierte den Beitrag mit drei roten Herz-Emojis und machte damit deutlich, wie sehr er seine beiden Co-Stars schätzt.