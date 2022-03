„Sehe aus wie Lady Diana“: Giovanni Zarrellas Frau Jana Ina mit neuer Frisur nicht wiederzuerkennen

Von: Jonas Erbas

Teilen

Jana Ina Zarrella überraschte mit einem ganz neuen Look – der erinnert verblüffend an Lady Diana (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Jana Ina Zarrella & Gerry Penny/dpa/picture alliance

Jana Ina, die Ehefrau von Giovanni Zarrella, gilt als modebewusste Stilikone. Nun überrascht das deutsch-brasilianische Model mit einer krassen Typveränderung – und sieht Lady Diana plötzlich verblüffend ähnlich!

Köln - Keine Frage: Jana Ina Zarrella (45) steht definitiv jeder Look, doch hier und da sehnt sich die Moderatorin wohl auch nach ein bisschen Veränderung. Auf Instagram zeigte sich die 45-Jährige deswegen mit einer ganz neuen Frisur. Die sorgt für Diskussionen, denn die Ehefrau von Schlagerstar Giovanni Zarrella (44) sieht plötzlich wie Royals-Fanliebling Diana (†36) aus, wie tz.de berichtet.

Jana Ina Zarrella überrascht mit neuem Look – und sieht Lady Diana zum Verwechseln ähnlich

„Eine Sache muss ich euch zeigen: Gestern bei der Arbeit hatte ich ein bisschen Spaß und ich habe einen neuen Look probiert“, verriet Jana Ina Zarrella lachend in ihrer Instagram-Story und schickte dann noch ein fröhliches „Das müsst ihr sehen!“ hinterher. Tatsächlich verblüfft die Schlagerstar-Gattin daraufhin mit einer Typveränderung, die man so an ihr wohl noch nicht gesehen hat.

„Es schreiben mir gerade einige, die sagen, ich sehe aus wie Lady Di“, kommentierte Jana Ina einen Schnappschuss, der sie mit der charakteristischen Kurzhaarfrisur der „Königin der Herzen“ zeigte © Screenshot/Instagram/Jana Ina Zarrella

Das Model zeigte sich mit neuer Haarpracht, die sie mit einem schicken, grau-schwarz karierten Mantel zu einem eleganten Look kombiniert. Dabei sieht, sie vor allem wegen der charakteristischen Kurzhaarfrisur, der „Königin der Herzen“, Prinzessin Diana, unglaublich ähnlich – das fiel auch ihren Fans sofort auf: „Es schreiben mir gerade einige, die sagen, ich sehe aus wie Lady Di“, so die 45-Jährige. Eine Abstimmung in ihrer Instagram-Story bestätigt: Viele ihrer Follower sehen die Ähnlichkeit.

Jana Ina Zarrella zeigt sich mit neuer Frisur – warum trägt sie den Lady-Diana-Look?

Doch die Veränderung ist nicht von Dauer: Für ihre tollen Fotos hat sich Jana Ina extra stylen lassen, denn in ihren anderen Instagram-Storys zeigt sich die zweifache Mutter wieder mit ihrer gewohnten Frisur – und beweist einmal mehr, dass sie einfach alles tragen kann!

Wofür sich das Model derart aufgehübscht hat, verriet sie allerdings nicht. Auch ihre Schwägerin in spe, die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Romina Palm (22), sorgte jüngst für Schlagzeilen – die waren allerdings besorgniserregend: „Ich war abhängig von Abführmitteln“, gestand die Freundin von Giovanni Zarrellas jüngerem Bruder Stefano (31).

Verwendete Quellen: instagram.com/janainazarrella