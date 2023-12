Patricia Kelly spricht über Bombendrohungen bei Kelly-Family-Konzerten

Von: Jonas Erbas

An der Seite der Kelly Family erlebte Patricia Kelly einen ebenso rasanten wie steilen Karriereaufstieg. Doch der verlief keineswegs immer einfach.

Köln – Lange hatte die Kelly Family versucht, in der internationalen Pop- und Schlagerbranche Fuß zu fassen, doch der endgültige Durchbruch gelang erst Mitte der 1990er, als man 1994 mit dem Nummer-eins-Album „Over the Hump“ die Charts stürmte. Das Familienleben änderte sich danach endgültig, denn der plötzliche Erfolg brachte neben unzähliger neuer Fans auch einige Schattenseiten mit sich, wie Patricia Kelly (54) nun in einem TV-Interview einmal mehr offen darlegt.

Patricia Kelly enthüllt Schattenseiten des Ruhms: „Gab tatsächlich Bombendrohungen“

Die Schlagersängerin steht seit über vier Jahrzehnten auf der Bühne, sammelte ihre ersten Erfahrungen allerdings an der Seite ihrer Kelly-Family-Geschwister – ein Leben, das nicht immer einfach war: 1982 war ihre Mutter, Barbara-Ann Kelly (†36), infolge einer Krebserkrankung verstorben. Patricia Kelly war da gerade einmal 13 Jahre alt gewesen. Wie schwer dieser Schicksalsschlag die Familie getroffen hatte, schilderte jüngst auch ihre Schwester Maite Kelly (43) bei Florian Silbereisens (42) „Adventsfest der 100.000 Lichter“.

Doch auch der Erfolg, der sich rund ein Jahrzehnt nach dem tragischen Verlust ankündigte, bescherte der Kelly Family nicht immer positive Erlebnisse: So habe es Momente gegeben, in denen der 54-Jährigen ihr Ruhm manchmal zu viel wurde. „Ja, also nicht mit der Musik, aber es gab tatsächlich auch Bombendrohungen bei Konzerten. Lange her und einige andere Dinge“, so Patricia Kelly im RTL-Interview mit „Gala“-Moderatorin Annika Lau (44).

Patricia Kelly über Karriereaufschwung in den 1990ern: „Gott sei Dank nie etwas passiert“

Neben den Bombendrohungen, die es vor den Kelly-Family-Konzerten gegeben habe, hätten sich auch viele andere „Momente, die sehr, sehr schwierig waren“, ereignet, so Patricia Kelly weiter. Insbesondere in den 1990ern hätten sich teils extreme Szenen abgespielt: „Da waren wirklich Tausende von Fans, die sehr jung waren und gedrängelt haben und es gab einen Moment, wo wir im Auto drinnen saßen. Und du hast nur ein Meer von Händen gesehen und das war sehr scary, sehr, sehr erschreckend. Aber das waren junge Mädels, die wussten nicht, was sie tun und es gab Momente in den Hallen, wo so Wellen entstanden.“

Als Teil der Kelly Family wurde Patricia Kelly (r.) in den 1990ern europaweit bekannt – doch der rasante Karrierestart brachte nicht nur positive Erlebnisse mit sich … © Becker&Bredel/BOBO/Imago

„Gott sei Dank“, so die mittlerweile auch als Solokünstlerin erfolgreiche Sänger, sei „nie etwas passiert“. Dennoch hätte es Situationen gegeben, in denen sie sich gefragt habe: „Oh mein Gott, ist das alles richtig?“

Verwendete Quellen: rtl.de, kellyfamily.de