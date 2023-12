König Charles‘ Bedingung für Meghan und Harrys Rückkehr

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markle und Prinz Harry könnten nach London zur Royal Family zurückkehren. Doch König Charles hat seine Bedingung dafür festgelegt.

Montecito – Liegt es an der Weihnachtszeit, dass plötzlich friedliche Worte über den Teich ins winterliche London schwappen? Noch nie so konkret hat Meghan Markle (42) laut Berichten des Mirror ihren Wunsch formuliert, als Teilzeit-Royal an der Seite Prinz Harrys (39) in Erscheinung treten zu können. Doch König Charles (75) hat offenbar eine nicht verhandelbare Bedingung geäußert.

Meghans Teilzeit-Modell: Acht Monate Kalifornien, vier Monate im Kensington-Palast

Meghan wolle acht Monate im Jahr in Kalifornien leben und den Rest des Jahres eine Wohnung im Kensington-Palast mieten, heißt es. Hintergründe zu dem drastischen Sinneswandel nennen Insider ebenfalls: Die Herzogin von Sussex glaubt offenbar, dass die Vereinbarung potenziell dabei helfen könnte, die „Spannungen in ihrer Ehe mit Prinz Harry“ zu lindern. Gleichzeitig sei es ein strategischer Schritt zur „Verbesserung ihrer Beziehung zu König Charles“, der den Wunsch geäußert hatte, die Familie vereinen zu wollen.

Ultimative Bedingung für König Charles sei es aber, dass sowohl sein Sohn als auch seine Ehefrau kein schlechtes Wort mehr über die Royals sprechen. Das sei ein Muss, eine unverhandelbare Absprache, ohne die kein Deal möglich sei, heißt es. Man kann des Monarchen Punkt mühelos nachvollziehen. Die letzte Episode ist nicht so lange her.

König Charles hat das schlecht Gerede über das britische Königshaus satt

Zu seinem 75. Geburtstag am 14. November standen die Zeichen das letzte Mal auf Grün. Meghan soll nach Prinz Harry und ihren gemeinsamen Kindern ebenfalls mit ihrem Schwiegervater gesprochen haben. Gerade, als es aussah, als ob eine Versöhnung in Sichtweite rücken könnte, veröffentlichte Omid Scobie (42) kurz darauf sein Buch „Endgame“, das gegen Kate Middleton (41) austeilte und die gesamte Königsfamilie erneut in Verruf brachte. Woher Scobie seine Internas herhatte, war nicht nur für Charles ein offenes Geheimnis.

Beim Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 2020 hatten Harry und Meghan zum ersten Schlag gegen das Königshaus ausgeholt. König Charles will künftige Angriffe verhindern (Fotomontage). © picture alliance/dpa/PA Media | Joe Pugliese/Harpo Productions & Jacob King/dpa

Duncan Larcombe, seines Zeichens Autor einer Prinz-Harry-Biografie und früherer Royal-Journalist bei The Sun, ordnet bei einem Gespräch mit dem New Magazin die Dinge ein„Ich denke, die Sussexes sind sich bewusst, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales immer noch wütend sind. Dass Kates Name in diesem Buch auftaucht, wird Williams Wut neu entfacht haben.“ Er fügt jedoch hinzu: „Es gibt immer einen Weg zurück. Schauen Sie sich Camilla an – sie war die am meisten gehasste Person in Großbritannien und jetzt ist sie die Königin. Wenn das möglich ist, ist alles möglich“. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, thenews.com