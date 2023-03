König Charles III. fordert „Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse zum Tanz in Berlin auf

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Wer hätte es gedacht? König Charles und Königsgemahlin Camilla outen sich als Tanzfans. Auf Deutschlandreise wollen sie ihren großen Dancing-Star Motsi Mabuse treffen.

London – Was kommt König Charles III. (74) als Erstes in den Sinn, wenn er an Deutschland denkt? Frank-Walter Steinmeier (67) und dessen Ehefrau Elke Büdenbender (61)? Weit gefehlt! In den royalen Gedankengängen geht es deutlich beschwingter zu. Man traut es ihnen gar nicht zu, doch Königsgemahlin Camilla (75) und der Monarch sind riesige Fans der britischen Version der beliebten Tanzshow „Strictly Come Dancing“, dem Pendant zu „Let‘s Dance“ bei dem ebenfalls seit 2019 Motsi Mabuse (41) als Jurorin bei BBC One Bestquoten abräumt.

Charles III. hat Motsi Mabuse schon mehrfach eingeladen, doch bisher hat es einfach nicht geklappt

Mehrfach hat der König die südafrikanisch-deutsche Tänzerin schon eingeladen, doch ließ sich bisher kein möglicher Termin finden. So übernahm Charles die Führung in die Hand und fiebert nun bei seiner Reise nach Berlin besonders dem 29. März entgegen. Da wird der Bundespräsident ein Staatsbankett im Schloss Bellevue für das britische Königspaar ausrichten und Publikumsliebling Motsi Mabuse ist auf ausdrücklichen Wunsch des Königs nebst Ehemann, dem ukrainischen Tänzer Evgenij Voznyuk ebenfalls zugegen.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

Die Profitänzerin ist natürlich völlig aus dem Häuschen und bestätigte die Einladung gegenüber der Bild-Zeitung: „Es ist eine große Ehre und Freude, dass seine Majestät meinen Ehemann und mich zum Staatsbankett durch den Bundespräsidenten eingeladen und den Wunsch geäußert hat, meinen Mann und mich kennenzulernen“, sagte die Jurorin. Und weiter: „Wir freuen uns sehr auf das persönliche Zusammentreffen mit den Königlichen Hoheiten und vielleicht tauschen wir uns ja auch etwas über Tanzen aus“. Einen Gegenwunsch hat die clevere Mutter einer Tochter auch schon: „,Strictly Come Dancing’ im Buckingham Palace wäre ein Traum.“

Camilla ist Schirmherrin der Royal Academy of Dance (RAD) Im Jahr 2020 übernahm HRH Camilla als Vize-Schirmherrin die Royal Academy of Dance (RAD), um Queen Elizabeth II. (96, † 2022) zu entlasten, die ihrerseits seit 1953 als Schirmherrin der Academy vorstand. Bei einem Videocall mit der CBE-Moderatorin Angela Rippon (67) verriet Camilla, dass sie in Corona-Zeiten über 18 Monate hinweg wöchentlich Kurse der Silver Swans, einer Tanzklasse für Senioren an der RAD belegt hätten. Das liefert die Erklärung, warum die einstige Dauergeliebte des Königs Charles stets eine tadellose Haltung bewahrt. Sie liebt Ballett und Tanz in jeder Form. Die Tanzbegeisterung ist eine ihrer großen Leidenschaften.

Das Staatsbankett mit Motsi Mabuse dürfte ein Highlight der roylen Auslandsreise werden

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Bevor es dazu kommt, will der 74-Jährige im Land seiner Ahnen im Rahmen seiner ersten Auslandsreise als neuer Monarch nach Berlin, Brandenburg und Hamburg kommen und im Bundestag auch eine Rede halten. „Dass König Charles Deutschland und Frankreich als erste Reiseziele vor seiner Krönung ausgewählt hat, ist auch eine wichtige europäische Geste“, sagte Steinmeier, als Anfang Februar die Reise grundsätzlich angekündigt worden war.

König Charles und Camilla sind Dance-Show Fans und freuen sich deshalb besonders bei ihrem Deutschlandbesuch Ende März in Berlin endlich Motsi Mabuse kennenzulernen (Fotomontage). © i Images/Imago & Christoph Hardt/Imago

Der tänzerische Nebenschauplatz, mit dem sich Charles und Camilla nun als Tanzfans outen, die sich regelmäßig auf der Couch mit den Profi- und Amateurpaaren mitfiebern und vielleicht auch schon selbst das Mobiliar im Clarence House zur Seite geschoben haben, um einen privaten Tanztee abzuhalten, macht die beiden sympathisch. Der Monarch ist nämlich ein leidenschaftlicher Tänzer, wie er schon bei etlichen offiziellen Anlässen unter Beweis gestellt hat. Am liebsten soll Charles übrigens mit Camilla übers Parkett schweben, die das Tanzen ebenso liebt wie er. Dass Camilla wie beim Commonwealth Day aus dem Tritt geriet, muss deshalb als große Ausnahme gesehen werden. Verwendete Quellen: bild.de, dpa