König Charles III. genehmigt sich Abend für Abend den gleichen Drink

Von: Susanne Kröber

König Charles III. hat ein kleines Abendritual – zumindest was seinen Feierabenddrink angeht. Auf Reisen führt er deshalb sogar ein eigenes Glas mit sich.

London – Was haben König Charles III. (73) und James Bond gemeinsam? Zumindest schon mal das Lieblingsgetränk, wie es scheint. Das verriet jetzt Graf Tibor Kálnoky, ein Freund des britischen Monarchen. In der TV-Doku „The Real Windsors: The Outspoken Heir“ berichtet Graf Kálnoky von einem Besuch des Königs, der damals noch Prinz Charles war, bei ihm im rumänischen Siebenbürgen.

Auf einen Martini vor dem Abendessen will König Charles III. nicht verzichten

Bei seinem Besuch in Siebenbürgen habe König Charles III. jeden Abend das gleiche Getränk zu sich genommen. Was dem einen sein Feierabendbier, ist für Charles offenbar sein Martini. „Er mag einen Martini vor dem Abendessen, so viel steht fest“, so Graf Tibor Kálnoky in der TV-Dokumentation.

Ob König Charles III. seinen Martini lieber geschüttelt oder gerührt genießt, ist nicht bekannt, wohl aber, dass er den Drink auf Reisen nicht aus einem beliebigen Glas trinkt. Wie der britische Mirror berichtet, hat König Charles unterwegs immer sein eigenes Glas dabei, aus dem er dann unter anderem seinen Martini schlürfen kann.

Was gehört in einen Dry Martini? Ein Dry Martini wird aus 6 cl Gin und 1 cl trockenem Wermut zubereitet, mit Eiswürfeln gerührt und anschließend ohne Eis in einem Martiniglas serviert. Garniert wird der Drink entweder klassisch mit einer Olive oder mit einem Stück Zitronenschale.

Selbst ist der Mann: König Charles bringt seine eigenen Getränke mit

König Charles III. führt auf Reisen stets sein eigenes Glas im Gepäck mit sich (Fotomontage). © Michal Wachucik/dpa

Das eigene Martini-Glas auf Reisen ist aber offenbar nicht die einzige kleine Marotte von König Charles III., generell könne der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (96, † 2022) „ziemlich wählerisch sein, wenn es um Essen und Alkohol geht“, so ein Insider laut Woman-Magazin. „Er nimmt auf königliche Touren Schnaps mit, damit er immer etwas dabei hat, was er gerne trinkt.“ Eine skurrile Vorliebe, die Charles mit seiner Ehefrau Camilla teilt.

Auf diese Weise haben Charles und Camilla nicht nur immer ihre Lieblingsgetränke zur Hand, sondern sorgen damit auch für ihre persönliche Sicherheit. „Prinz Charles und die Herzogin von Cornwall nehmen manchmal ihren eigenen Alkohol mit, sodass keine Gefahr besteht, dass ihnen etwas ins Getränk gemischt wird“, betätigt Telegraph-Reporter Gordon Rayner, der schon bei zahlreichen Reisen der Royals dabei war, gegenüber dem Daily Express. „Ihr Polizei-Leibwächter trägt dann diskret eine Tüte mit ihren Getränken – Gin Tonic für ihn und Rotwein für sie.“ Verwendete Quellen: Honest & Rare, Daily Express, Woman-Magazin