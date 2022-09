„Gemeinsame Trauer“: William und Harry gehen für Queen Elizabeth aufeinander zu

Von: Stella Rüggeberg

Der Streit zwischen Prinz William und seinem jüngeren Bruder Harry dauert nun schon mehrere Monate an. Der Tod von Queen Elizabeth II. bringt sie 8. September am wieder zusammen. Als sie am Buckingham Palace Beileidsbekundungen entgegennehmen, zeigen sich die Brüder und ihre Ehefrauen vereint.

Schloss Windsor - Nachdem Harry (37) und Meghan (41) nach Los Angeles gezogen waren, entbrannte ein Streit zwischen den Söhnen von König Charles III. Der Tod von Queen Elizabeth II. († 96, 2022) bringt sie erneut zusammen. Am 10. September schauen sich die Brüder mit Kate Middleton (40) und Meghan Markle die Blumen vor Schloss Windsor an und trauern gemeinsam um ihre verstorbene Großmutter.

Der Streit zwischen Prinz William und Harry

Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Kronprinzen William und seinem jüngeren Bruder hat sehr stark unter den Schlagzeilen gelitten, die durch Harry und Meghan Markle entstanden sind. Nachdem das Paar nach Los Angeles gezogen war, entbrannte ein übler Streit.

Beim 70. Thronjubiläum der Queen traf William bereits auf seinen jüngeren Bruder, wo eine Versöhnung jedoch noch lange nicht in Sicht war. Der Tod ihrer Großmutter, Queen Elizabeth II am 8. September, bringt die Brüder erneut zusammen. Gemeinsam mit Kate Middleton und Meghan Markle trauern sie mit der Öffentlichkeit.

William und Harry gehen für Queen Elizabeth aufeinander zu

„Dies ist ein phänomenales Zeichen der Einigkeit zwischen William und Harry. Diese absichtliche Geste impliziert Einigkeit und ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, das durch die gemeinsame Trauer ausgelöst wird“, so die Körpersprachexpertin Judi James von thesun.co.uk. Zudem signalisiere das gemeinsame Ankommen und Verlassen am Palast Nähe.

„Obwohl es keine übertriebenen Umarmungen oder Berührungen gibt, sehen diese wie kleine Schritte aus, die auf Charles‘ Liebeserklärung an seinen jüngsten Sohn und dessen Frau aufbauen“, erklärt Expertin Judi James weiter. Die Körpersprache der Brüder sei zudem sehr ähnlich, was auf eine „starke unterschwellige Verbundenheit“, deuten würde. Ob sich die Brüder nun wieder annähern werden, bleibt jedoch unklar.

In Balmoral konnte sich die Royal Family von Queen Elizabeth II. verabschieden. Meghan Markle fehlte allerdings bei der traurigen Familienzusammenkunft. Ihre Abwesenheit soll King Charles III. ausdrücklich angeordnet haben. Verwendete Quellen: thesun.co.uk & gala.de