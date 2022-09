„Hab ihn mir geschnappt“: Fremde Frau knutscht König Charles III. bei Buckingham-Palace-Audienz

Von: Jonas Erbas

Teilen

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. erschien der neue König Charles III. am Freitagnachmittag am Buckingham Palace, wo sich bereits etliche Trauernde versammelt hatten. Dort bereitete man dem Monarchen einen warmen Empfang. Eine fremde Frau in der Menge nutzt die Gelegenheit für einen Kuss.

London – Der Tod von Queen Elizabeth II. berührte nicht nur die Briten, weltweit ist die Anteilnahme riesig. Auch vor dem Buckingham Palace, der Residenz des britischen Monarchen in London, versammelten sich etliche Trauernde. Die bekamen am Freitagnachmittag (9. September) dort ihren neuen König Charles III. höchstpersönlich zu Gesicht – und wurden von ihren Emotionen teils regelrecht überwältigt!

König Charles III. begrüßt Trauernde am Buckingham Palace – emotionale Szenen mitten in London

In Begleitung von Königin-Gemahlin Camilla begrüßte König Charles III. die Massen an Trauernden, welche sich bereits früh vor dem Buckingham Palace versammelt hatten, um Rekord-Monarchin Queen Elizabeth II. zu betrauern und gleichzeitig ihren neuen Regenten hochleben zu lassen. Im Herzen Londons kam es rührenden Szenen, als der 73-Jährige durch die Menschenmenge zu den Toren des Palasts schritt und zahlreiche Beileidsbekundungen entgegen nahm.

Ein Kuss für den König: Bei seiner Ankunft am Buckingham Palace wurde Charles III. von etlichen trauernden Fans begrüßt – mit manch einem gingen da doch glatt die Emotionen durch © Screenshot/YouTube/Telegraph

Ein Fan überraschte König Charles III. dann recht überschwänglich: Janny Assiminios drückte dem Monarchen einen Kuss auf die Wange, während dieser der Reihe nach die Hände der Versammelten schüttelte. „Ich konnte es gar nicht glauben, ihn vor mir zu sehen“, so Assiminios kurz darauf in einem CNN-Interview. Sie liebe und schätze das britische Königshaus, erklärte sie weiter.

Alle News zu Queen Elizabeth II. auch in unserem Newsletter kompakt zusammengefasst: Hier anmelden!

Royals-Fan holt sich Kuss-Erlaubnis bei König Charles III. ein – „Hab ihn mir geschnappt“

Für den spontanen Kuss, den sie König Charles III. bei dessen Ankunft am Buckingham Palace schenkte, holte sie sich vorab allerdings die Erlaubnis des Monarchen, wie sie selbst berichtete: „Ich habe zu ihm gesagt: ‚Darf ich Euch küssen?‘ Und er sagte: ‚Gut, ja.‘ Also hab ich ihn mir geschnappt. Ich bin sehr glücklich, dass ich ihn sehen und küssen durfte.“

Freude, Trauer, Jubel: Die Meilensteine von Queen Elizabeths II. Regentschaft Fotostrecke ansehen

Auch ein zweiter Fan küsste den König – diesmal allerdings auf die Hand. Dem Monarchen wurde ein warmer Empfang bereitet, bei dem die Menge immer wieder die Worte „God Save The King“ skandierte. König Charles III. muss nun das Erbe von Queen Elizabeth II. antreten, doch die Krönung könnte noch Monate entfernt sein. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, cnn.com, youtube.com/telegraph