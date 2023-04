König Charles schwärmt von Deutschland, Camilla hat glitzernde Botschaft

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Glitzern und Funkeln auf Schloss Bellevue. König Charles III. sorgte zum Auftakt seines Besuches für Aufsehen. Übertroffen wurde er nur von seiner Ehefrau Camilla.

Berlin – Kaum hatten König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) ihren Fuß auf das Gelände des Berliner Flughafens gesetzt, verbreiteten sie königlichen Esprit. Maßvollen Schrittes bestiegen sie den Bentley, der sie zur offiziellen Begrüßung am Brandenburger Tor brachte. Gespannt richteten sich aller Augen auf Schloss Bellevue, wo zum Auftakt das Staatsbankett von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) ausgerichtet wurde. Deutschland zeigte sich dank der Teilnahme der „Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (41) von seiner beschwingtesten Seite, doch Camilla stahl schließlich allen die Show.

Die verstorbene Queen Elizabeth II. wäre stolz auf Sohn und Schwiegertochter gewesen

Es war gegen halb acht Uhr abends, als die Briten zu ihrem ersten Staatsbankett eintrafen. Camillas glanzvoller Auftritt war dabei wörtlich zu nehmen, denn die 75-Jährige zeigte sich in einer bodenlangen, mit Glitzersteinen verzierte, spektakulären Robe von Designer Bruce Oldfield. Doch für noch mehr royalen Glanz sorgte der auffällige Schmuck der Queen Consort. Ein atemberaubendes Diamant-Diadem war ein Tribut an Queen Elizabeth II. (96, † 2022), die das wertvolle Prachtstück zu ihren Lieblingsstücken zählte: The Greville (Boucheron Honeycomb) Tiara.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

Damit nicht genug, auch der Halsschmuck der künftigen britischen Königin war exquisit. Die Queen hat die „The City of London Fringe Necklace“ im Jahr 1957 offenbar zur Hochzeit von Ehemann Prinz Philip (99, † 2021) geschenkt bekommen. Der Garter Star zeigte den Familienorden Queen Victorias (81, † 1901). Das königliche Paar wurde auf den Stufen des Schlosses von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frau Elke Büdenbender (61) begrüßt, während das Musikkorps der Bundeswehr aufspielte.

Diese Gäste feierten mit Charles III. und Camilla auf Schloss Bellevue Motsi Mabuse (41) nebst Ehemann Evgenij Voznyuk (39) waren auf expliziten Wunsch des Königsspaares erschienen. Camilla und Charles sind Fans des britischen Pendants (und Originals) „Strictly Come Dancing“, bei dem auch Motsi in der 17. Staffel einen Part übernahm. Charles, der als Prinz von Wales gerne in Deutschland verweilt, da er väterlicherseits hier verwurzelt ist, dürfte sich auch von Altbundeskanzlerin Angela Merkel (68) warm empfangen gefühlt haben, die drei haben sich in der Vergangenheit schon häufig getroffen. Zu Karpfen und Weidehuhn hatten sich auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (53), Ex-Bundespräsident Joachim Gauck (83) mit seiner Partnerin Daniela Schadt (63) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (44) mit Ehefrau Ehefrau Franca Lehfeld (33) angesagt, auch Architekt David Chipperfield (69), der Bildhauer Tony Cragg (73) und Biontech-Chefin Özlem Türeci (56) gaben sich die Ehre. An wem der royale Kelch vorüberzog, ist überraschenderweise Bundeskanzler Olaf Scholz (64), der offenbar anderweitig unabkömmlich ist. Nicht zuletzt seine Lebensgefährtin Britta Ernst (62) dürfte die verpasste Gelegenheit, die Royals zu treffen, zutiefst bedauert haben. Wer sich fragt, warum der Toten-Hosen-Frontmann Campino (60) in einer tiefen Verbeugung vor Camilla zu sehen war, kann sich vergegenwärtigen, dass Campino nicht nur die britische Staatsbürgerschaft besitzt, sondern auch mit diversen Engagements in Sachen Wohltätigkeit die gleichen Interessen wie das Oberhaupt der Briten verfolgt. Charles’ Neffe Philip Fürst zu Hohenlohe (53) war als Familienverstärkung für die Briten angereist.

Charles III. schwärmte von seinen deutschen Wurzeln und ließ die deutsche Kultur hochleben

Camillas glanzvoller Auftritt überraschte die illustren Gäste des Schlosses Bellevue. König Charles und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kamen im Parnterlook (Fotomontage). © F. Kern/dpa & Jens Büttner/dpa

Im Inneren wurden Charles und Camilla als Ehrengäste gefeiert und begrüßten unter anderem die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (68) und „Strictly Come Dancing“-Jurorin Motsi Mabuse. König Charles und Frank-Walter Steinmeier sahen in ihren Fracks mit jeweils roter Schärpe aus, als hätten sie ihre Outfits abgesprochen. Bevor beide einige Wort zu Beginn des Banketts an die elegante Runde richteten, überreichte Steinmeier dem Monarchen ein Gastgeschenk: ein Schwarz-Weiß-Foto, das Charles (damals 13) im April 1962 in Deutschland mit seinem Vater Prinz Philip zeigt.

Passend dazu betonte der Bundespräsident in seiner Rede: „Unsere deutsch-britische Freundschaft bleibt wichtig, und sie bleibt stark“. Worauf Charles in seiner Tischrede teils in geschliffenem Deutsch vorgetragen von seinen deutschen Wurzeln und seiner Liebe zur deutschen Kultur schwärmte, was auch in der britischen Presse vielfache Beachtung fand. Sein Scherz, er sei dankbar, dass ihm nicht nur ein „Dinner for One“ aufgewartet worden sei, musste die Stimmung nicht erst auflockern. Nicht nur Motsi Mabuse, ganz Deutschland tanzte förmlich zum gelungenen ersten Staatsbesuch des britischen Königspaares. Verwendete Quellen: Bild.de, people.com, Agenturen