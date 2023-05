König Charles III. steht eine zweite Krönung bevor – alle blicken auf Edinburgh

Holyrood Week steht an

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Annemarie Göbbel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wenn König Charles III. und Königin Camilla nach Schottland reisen, erwartet den Monarchen auch die Übertragung der Kronjuwelen Schottlands.

Edinburgh – Jedes Jahr verbrachte Queen Elizabeth II. (96, † 2022) eine Woche damit, verschiedene Regionen Schottlands zu besuchen, Schotten aus allen Gesellschaftsschichten zu treffen und Tausende im Palast von Holyroodhouse zu empfangen, um ihre Arbeit zu würdigen. Diese Tradition obliegt jetzt König Charles III. (74) und Königin Camilla (75), die in der ersten Juliwoche zur Holyrood Week nach Schottland reisen werden. Es ist der erste Besuch des Königs im Holyrood-Palast während seiner Regierungszeit. Dieser Besuch dürfte jedoch in die Geschichte eingehen.

König Charles und Königin Camilla bereiten sich im Sommer auf eine zweite Krönung vor

Die Besuche, die in Schottland als „Royal Week“ und in anderen Ländern als „Holyrood Week“ bekannt sind, dienen üblicherweise der Würdigung der schottischen Kultur, Leistung und Gemeinschaft. Die Holyrood-Woche 2023 dürfte jedoch laut hellomagazine.com in die Geschichte eingehen. König Charles III. wird in einer besonderen schottischen Zeremonie – einem sogenannten Widmungs- und Dankgottesdienst – gekrönt und mit den schottischen Kronjuwelen geehrt.

Die schottischen Kronjuwelen Die Geschichte der schottischen Kronjuwelen beginnt 1306, als Robert the Bruce (55, † 1329) mit einem Reif aus Gold gekrönt wurde. Es wird im Allgemeinen angenommen, dass dieser Goldreif noch Bestandteil der heutigen Krone ist. Die Kronjuwelen von Schottland sind als königliche Insignien (Regalia) Schottlands, auch als Honours of Scotland bekannt, und bestehen aus Krone, Staatsschwert und Zepter. Zusammen stellen die Ehrenzeichen eine der ältesten Sammlungen europäischer Kron-Insignien dar. Als 1999 erstmals seit 1707 wieder ein schottisches Parlament zusammentrat, wurde die schottische Königskrone der anwesenden Königin Elizabeth II. voraus getragen, angeblich, weil die Krone zu fragil war, um durch die Queen getragen zu werden. Die Zeremonie wird seither bei jeder Parlamentseröffnung zu Beginn der Legislaturperiode wiederholt. Das Privileg dazu gebührt dem jeweiligen Duke of Hamilton.

Obwohl Details noch nicht bestätigt wurden, wird vermutet, dass der Gottesdienst am 5. Juli stattfinden wird, da der Crown Room in Edinburgh Castle vom 4. bis 6. Juli und das gesamte Schloss am 5. Juli geschlossen bleiben. Dies könnte daran liegen, dass die Kronjuwelen für den Gottesdienst in der St. Giles’ Cathedral sein werden, wie Royal Central berichtet. Die traditionelle Gartenparty findet dieses Jahr am 4. Juli statt. Neben anderen Verpflichtungen des Königs wird auch die Investiturzeremonie abgehalten.

Auch Queen Elizabeth II. erhielt kurz nach ihrer Krönung die Krone Schottlands überreicht

Die verstorbene Queen Elizabeth II. reiste 1953, kurz nach ihrer eigenen Krönung in der Westminster Abbey am 2. Juni, zur St. Giles‘s Cathedral, um die Honors of Scotland entgegenzunehmen. Während die Krönung in London ein Gottesdienst der Church of England ist, gibt die St. Giles-Zeremonie dem Monarchen die Möglichkeit, sich seinen schottischen Untertanen zu widmen.

+ König Charles erwartet in Schottland eine weitere Krönung. Die schottische Krone wurde erstmals im Jahre ihrer Entstehung 1540 von Jakob V. bei der Krönung seiner zweiten Gattin Maria von Guise in der Abtei von Holyrood in Edinburgh getragen. © Andrew Milligan/Imago & Jane Barlow/dpa

Die St. Giles-Kathedrale ist für die königliche Familie von großer Bedeutung. Dies noch mehr, seit Elizabeth II. im schottischen Balmoral am 8. September 2022 ihren letzten Atemzug tat und in St. Giles zur Überführung nach London beigesetzt wurde. König Charles und seine Geschwister, Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (63) und Prinz Edward (58) waren zur Mahnwache der Prinzen angetreten, während die Mitglieder der schottischen Öffentlichkeit vorbeigingen, um die Königin die letzte Ehre zu erweisen. Verwendete Quellen: royalcentral.co.uk, hellomagazine.com, royal.uk, wikipedia.org

Rubriklistenbild: © Andrew Milligan/Imago & Jane Barlow/dpa