Nach Tod von Queen Elizabeth II.: König Charles III. ernennt Sohn William zum Prinz von Wales

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

König Charles III. mit seiner Frau Camilla und Prinz William mit seinem Sohn. (Archivfoto) © IMAGO/Stephen Lock / i-Images

König Charles III. ist seit dem Tod seiner Mutter der neue britische Monarch. Seinen Titel „Prinz von Wales“ gab er nun ab - an seinen Sohn und Thronfolger William.

London - Nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. werden die Karten hinsichtlich der Titel in der königlichen Familie neu gemischt. Während mit dem Tod der Queen ihr Sohn Charles automatisch vom Prinzen zum neuen König erklärt wurde, hat er nun seinen Sohn und Thronfolger William, der leider zu spät zur Queen kam, zum neuen Prinzen von Wals ernannt.

Nach Tod von Queen Elizabeth: König Charles ernennt Sohn William zum Prinz von Wales

In seiner ersten Fernsehansprache an die Nation am Freitagabend sagte König Charles III., es sei ein Privileg für ihn gewesen, diesen Titel zu tragen. Weiter richtete er sich an seinen Sohn William: „Ich bin stolz, ihm den Titel ‚Prinz von Wales‘ übertragen zu dürfen.“ Er sei sich sicher, dass William (40) und dessen Frau Kate (40) weiterhin die britische Gesellschaft inspirieren und nationale Debatten anführen würden. Die Titel Williams und seiner Frau Kate wurden noch zusätzlich erweitert erweitert: Statt Herzog und Herzogin von Cambridge sind sie nun Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge

Während Charles bis zum Tod seiner Mutter Elizabeth selbst den Titel Prinz von Wales innehatte, trug seine Frau Camilla den Titel Herzogin von Wales. Nun ist Camilla an der Seite des neuen Königs „Queen Consort“. (nz)