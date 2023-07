König Charles’ zweite Krönung in Schottland: Nur 55 Prozent sind für ihn

Von: Annemarie Göbbel

Während König Charles die schottischen Kronjuwelen überreicht bekommt, sind die Schotten gespalten, royale Fans und Gegener treffen zur Krönung aufeinander.

Edinburgh – Seit Anfang Juli sind König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) nach Schottland zur traditionellen „Royal Week“, in anderen Ländern als „Holyrood Week“ bekannt, aufgebrochen. Sie dient üblicherweise der Würdigung der schottischen Kultur, Leistung und Gemeinschaft. Die Holyrood-Woche 2023 dürfte jedoch in die Geschichte eingehen.

König Charles werden bei einer Art zweiten Krönung die schottischen Kronjuwelen übergeben

König Charles III. wird in einer besonderen schottischen Zeremonie – einem sogenannten Widmungs- und Dankgottesdienst – mit den schottischen Kronjuwelen geehrt. Es ist der erste Besuch des Königs im Hoyroodhouse-Palast während seiner Regierungszeit. Am 5. Juli 2023 bekommt Charles bei einer königlichen Prozession und einem Dankgottesdienst in der St. Giles Cathedral in Edinburgh die Honors of Scotland, die schottischen Kronjuwelen, bestehend aus Krone, Zepter und Schwert überreicht, die für seine Anerkennung stehen.

Soweit der Plan: Doch schon in den frühen Morgenstunden standen am Tag der zweiten Krönung Menschen mit „Not My King“-Plakaten bereit, um ihren Protest gegen die Abhängigkeit vom Königreich kund zu tun. „We are the 55%“ („Wir sind die 55 Prozent“) vertritt die knappe schottische Mehrheit, die gern Teil des Vereinigten Königreichs bleiben möchte. Sie sind es, die jetzt den Union Jack schwenken, wenn Charles und Camilla vorbeikommen.

König Charles III. liebt Schottland wie zuvor die Queen Bereits von Kindesbeinen an verbrachte der heutige König fast jeden Sommer auf Schloss Balmoral. Es war der Lieblingsort seiner Mutter. In den Ferien kam die ganze Familie zusammen und verbrachte Zeit jenseits der Hektik Londons. Schottland eroberte schon früh das Herz des Monarchen. Doch neben schönen Erinnerungen aus Kindheit und Jugend verbindet der 74-Jährige auch traurige Augenblicke seines Lebens mit den Highlands. Seit Prinz Harrys Biografie „Spare“ wissen es alle: Als Prinzessin Diana (36, † 1997), von der er seit 1992 getrennt lebte, am 31. August 1997 nach einem Autounfall in Paris starb, befand sich der damalige Thronfolger mit seinen beiden Söhnen Prinz William (41) und Prinz Harry (38) sowie der Queen auf Schloss Balmoral, die ebenfalls ihren letzten Atemzug in Schottland tat. Charles hat Pläne Balmoral zu einer öffentlichen Gedenkstätte für die in Schottland sehr beliebte Queen zu machen.

Die Honors of Scotland zählen zu den ältesten Königsinsignien in Europa

König Charles inmitten der Holyrood-Woche in Schottland. Am 5.7. wird der Monarch im Beisein von Kate und William eine Art zweiter Krönung zuteil. Doch sein Stand ist schwer: Nur 55 Prozent der Schotten stehen hinter dem Regenten (Fotomontage). © Jonathan Brady/ dpa & iImages/Imago

Seit König Charles angekommen ist, absolviert er einen Termin, nach dem anderen. Überall nimmt er sich Zeit, mit den Leuten zu reden, überall wird er gefeiert oder angefeindet. Geht alles nach Plan, wollen Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) als Herzogspaar von Rothesay zur Unterstützung des Königspaares beim Gottesdienst anreisen. Vor 70 Jahren, am 24. Juni 1953, kam Queen Elizabeth II. (96, † 2022) mit ihrem Ehemann, Prinz Philip (99, † 2021) zum Antrittsbesuch nach Schottland. Wie ihre, soll auch die „zweite Krönung“ von Charles live im britischen Fernsehen (BBC One) übertragen werden.

Bei all dem Stress waren es wieder einmal die kleinen Momente der Begegnung, die ans Herz gingen. König Charles III. zeigte seine weiche Seite und umarmte eine kleine Schottin, die am Rande einer Menschenmenge auf ihn gewartet hatte. Während sich ihr Traum erfüllte, bleibt zu hoffen, dass der König die Rivalität zwischen Schotten und Engländern, die schon seit etwa 2.000 Jahren besteht, weiter in dem ruhigen Fahrwasser halten kann, das zu großen Teilen der Queen zu verdanken ist.

Die Veranstaltungen des Tages beginnen offiziell um 14.15 Uhr unserer Zeit, wenn die königliche Prozession vom Palace of Holyroodhouse zur St. Giles’ Cathedral zieht. Um 15.05 Uhr führen der König und die Königin die königliche Prozession, gefolgt vom Herzog und der Herzogin von Rothesay mit der Eskorte Royal Regiment of Scotland begleitet von der Royal Marine Band of Scotland sowie den Pipes, Drums und Bugles des 2. Bataillons begleitet zur St. Giles Cathedral. Der Gottesdienst beginnt um 15:15 Uhr, wo feierlich die Honors of Scotland an König Charles überreicht werden und endet nach einer Stunde mit 21 Saltuschüssen der Royal Artillery des 12. Regiments. Verwendete Quellen: Facebook, people.com, Agenturen