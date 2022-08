„König des Abends“: 10-jähriger Felix verzaubert Schlagerfans bei Andrea Bergs Jubliäumsshow

Teilen

Bei Andrea Bergs Bühnenjubiläum lädt Giovanni den kleinen Felix und seine Mutter ein und sorgt für einen emotionalen Moment auf der Bühne © ZDF/Screenshot

Beim 30-jährigen Bühnenjubiläum von Andrea Berg gab es eine große Überraschung. Moderator Giovanni Zarrella bat einen kleinen Jungen auf die Bühne, dem die Sängerin geholfen hat.

Die Musik und auch das Leben der Sängerin Andrea Berg (56) wurde beim Open-Air-Konzert „Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg“ gefeiert. So feierte die 56-Jährige am vergangenen Samstag ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum vor einem begeisterten Publikum.

Aber auch besondere und emotionale Momente aus den letzten Jahren wurden vom Moderator hervorgehoben. So meinte Giovanni Zarrella: „Du stehst ja dafür, dass du das Leben liebst, aber vor allem auch die Musik. Und vor allem die Menschen – Das ist deine größte Stärke. Du hast ja sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen.“

Dann wurde bei dem Open-Air-Konzert ein Video auf der großen Leinwand abgespielt, bei dem die vielfältigen Projekte der Sängerin beleuchtet wurden. Die Sängerin ist Schirmherrin von „Die Wiege e.V.“, wobei es sich um einen karitativen Verein aus Krefeld handelt. Insbesondere um das Kinderzentrum kümmert sich die 56-Jährige hingebungsvoll.

Unter anderem begleitet die Schlagersängerin den kleinen Felix. Im Film wird erklärt: „Bei Felix wird im ersten Lebensjahr Blutkrebs entdeckt. Nur der richtige Spender für Stammzellen kann nun helfen. In der Not wendet sich Felix Familie an Andrea Berg.

Große Überraschung: Felix kommt auf die Bühne

In kurzer Zeit organisiert sie mit der Familie und vielen freiwilligen Helfern einen Tag zum Testen. Andrea und über 4000 weitere Menschen lassen ihr Blut registrieren – Ein Wahnsinns-Erfolg. Denn dank der stetig wachsenden Datenbank findet Felix einen passenden Spender und kann nun ganz unbeschwert seine Kindheit genießen.“

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Nach dem Film kam aber erst die richtige Überraschung, denn Giovanni hat den kleinen Felix und seine Mutter eingeladen und die beiden kamen auf die Bühne. Der Moderator begrüßte den kleinen Jungen und meinte: „Felix, du bist der König des Abends!“