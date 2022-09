Queen Elizabeth II. ist tot: Ungefähre Todesuhrzeit klar – Parlament unterbricht Sitzung für neuen König

Von: Patrick Mayer, Patrick Freiwah, Julia Hanigk, Larissa Glunz

Teilen

Queen Elizabeth II. ist tot, die britische Königin starb auf ihrem Landsitz in Schottland. Die Welt trauert, der königliche Nachfolger bereitet sich auf seine Aufgabe vor. News-Ticker.

Update vom 9. September, 18.14 Uhr: Ex-Premierministerin Theresa May hat am Freitag mit einer Anekdote über Queen Elizabeth II. und einen Käse-Fauxpas für Gelächter im britischen Parlament gesorgt. Die ganz in Schwarz gekleidete May lockerte damit die Stimmung im Parlament auf, als die Abgeordneten der verstorbenen Königin erinnerten.

So sei May, die von 2016 bis 2017 im Amt war, zu einem Picknick mit der Queen eingeladen gewesen und habe Käse auf einem Teller zum Tisch gebracht. Dabei sei der Käse jedoch zu Boden gefallen. „Ich musste in Sekunden eine Entscheidung treffen. Ich hob den Käse auf, legte ihn auf den Teller und stellte den Teller auf den Tisch“, erzählte sie im Parlament in London. Die Permierministerin machte eine dramatische Pause und beendete dann die Geschichte: „Ich drehte mich um, nur um zu sehen, dass Ihre Majestät jeden meiner Schritte genau beobachtet hatte. Ich schaute sie an, und sie lächelte. Und der Käse blieb auf dem Tisch.“

Königin Elizabeth II.: Charles III. kündigt Ansprache an Untertanen an

Update vom 9. September, 14.26 Uhr: Charles III., der nun neuer britischer König ist, wird sich am Freitagabend (19.00 Uhr MESZ) in einer Ansprache an seine Untertanen wenden. Eine Sondersitzung des Parlaments zum Gedenken an die verstorbene Queen werde um 18.00 Uhr für die im Fernsehen übertragene Ansprache unterbrochen, so das britische Parlament in einer Bekanntmachung.

An der Londoner St. Paul‘s-Kathedrale, Westminster Abbey, auf Schloss Windsor und an Kirchen im ganzen Land erklang am Mittag zum Gedenken an die mit 96 Jahren verstorbene Königin Elizabeth II. Glockengeläut. Anschließend wurden an zahlreichen Orten im Vereinigten Königreichs 96 Salutschüsse abgefeuert, einer für jedes Lebensjahr der Queen.

Update vom 9. September, 13.45 Uhr: Außergewöhnliche Maßnahme in England nach dem Tod von Queen Elizabeth II.: In der Premier League werden am kommenden Wochenende keine Spiele stattfinden. Damit folgt die Elite-Liga der Empfehlung der britischen Regierung. Auch in der zweiten und dritten Liga wurden alle Spiele abgesagt.

Königin Elizabeth II. von England ist tot: Menschen in aller Welt können kondolieren

Update vom 9. September, 12.57 Uhr: Das Vereinigte Königreich und weite Teile der restlichen Welt sind in Trauer, angesichts des Ablebens von Queen Elizabeth II. Eine Frage, die zahlreiche Royal-Fans und weitere Menschen interessiert: Wo und wann wird die Königin von England eigentlich beigesetzt? Hier die wichtigsten Infos zum Ablauf der Abschiedszeremonie sowie der Beerdigung.

Update vom 9. September, 12.30 Uhr: Gut zwölf Stunden nach seiner Ankunft in Schottland ist Prinz Harry am Freitag wieder abgeflogen. In schwarzem Anzug bestieg der 37-Jährige am Vormittag einen Flug von Aberdeen nach London, wie Medien berichteten. Neben weiteren Mitgliedern der königlichen Familie war Prinz Harry erst nach dem Tod seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., in Großbritannien eingetroffen. Harry und Gemahlin Meghan Markle waren seit einigen Tagen in Europa, unter anderem offenbar auch in Düsseldorf. Deren Verhältnis zum Rest der königlichen Familie gilt als angespannt, seit Harry mit seiner Frau Meghan (41) in die USA gezogen ist und in Interviews Kritik an seinen Verwandten geäußert hatte.

Update vom 9. September, 11.35 Uhr: Das britische Königshaus legt anders als bei Trauerfällen in früheren Jahren in Großbritannien keine Kondolenzbücher aus, in die sich Trauernde nach dem Tod von Queen Elizabeth II eintragen können. Vielmehr wurde auf der offiziellen Webseite der königlichen Familie (www.royal.uk) ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet.

Auf der Webseite können Menschen aus aller Welt unter Angabe von Namen, Email-Adresse und dem Wohnort Beileidsbekundungen hinterlassen. „Eine Auswahl von Botschaften wird an Mitglieder der königlichen Familie weitergegeben und kann in den königlichen Archiven für die Nachwelt aufbewahrt werden“, heißt es in einer dazugehörigen Erklärung.

Queen Elizabeth verstorben: Truss wurde mitten in Rede überrumpelt

Update vom 9. September, 10.43 Uhr: Neben Prinz Harry haben es weitere Mitglieder der königlichen Familie nicht mehr rechtzeitig nach Balmoral auf Schottland geschafft, um sich von Königin Elizabeth II. zu verabschieden. Demnach kamen auch Prinz William, Andrew und Edward zu spät.

Update vom 9. September, 10.10 Uhr: Wann hat Queen Elizabeth II. ihr Leben verloren? Zumindest gibt es die Kenntnis, wann und wem die Nachricht über den Tod der britischen Majestät verkündet wurde. Wie Medien schildern, sei die neue Parlamentschefin Liz Truss im britischen Unterhaus gewesen, als sie über das bedeutsame Ereignis informiert wurde. Die Premierministerin hatte offenbar gerade ihren Entlastungsplan zur Abfederung der hohen Energiekosten vorgestellt, als Minister Nadhim Zahawi den Saal betrat, zu ihr eilte und einen Zettel zusteckte, der über den ernsten Gesundheitszustand der Queen Aufschluss gab.

Queen Elizabeth II. ist tot: Liz Truss wurde während der Rede ein Zettel zugesteckt. © Imago / AFP / Collage

An der Downing Street wurde mittlerweile bestätigt, dass Truss um 16.30 Uhr Ortszeit (entspricht 17.30 Uhr deutscher Zeit) direkt über den Tod der Queen informiert war, das soll ziemlich kurz darauf passiert sein. Offiziell wurde die Todesnachricht am 8. September um 19.32 Uhr (MESZ) vom Palast verkündet. Die 96-Jährige starb im Beisein ihrer Familie sowie ihres Ärzte-Teams.

Queen Elizabeth II. tot: Großbritannien trägt Trauer - Glockenläuten und Gottesdienste

Update vom 9. September, 9.39 Uhr: In Großbritannien sind nach dem Tod von Königin Elizabeth II. zahlreiche offizielle Trauerbekundungen geplant. An der St. Paul‘s-Kathedrale und der Westminster Abbey in London sowie an Schloss Windsor rund 40 Kilometer westlich der Hauptstadt, wo die Queen zuletzt überwiegend lebte, sollen mittags die Glocken läuten. Im Hyde Park soll es danach Kanonen-Salutschüsse geben.

Im Parlament soll der verstorbenen Queen sowohl im Unter- als auch im Oberhaus gedacht werden. Der bisherige Thronfolger und neue König, Charles III., und seine Frau Camilla wollen von Schloss Balmoral in Schottland, wo die Königin gestorben ist, nach London reisen. Am Nachmittag soll der König mit Premierministerin Liz Truss zusammentreffen. Wenige Tage zuvor hatte die nun verstorbene Queen die neue Parlamentschefin im Amt begrüßt. Eine Rede an die Nation von König Charles ist für den frühen Abend geplant, ebenso ein anschließender Gedenkgottesdienst in der St. Paul‘s Kathedrale.

Queen Elizabeth gestorben: Bolsonaro verhängt Staatstrauer in Brasilien

Update vom 9. September, 8.26 Uhr: Eine dreitägige Staatstrauer, zu Ehren der verstorbenen Queen: Das hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro angeordnet. Seine Regierung habe dies bereits verfügt, schrieb Bolsonaro am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter.

Das ganze brasilianische Volk sei aufgerufen, an diesem für die Welt traurigen Tag Königin Elizabeth II. zu ehren. Sie sei nicht nur Königin der Briten gewesen, „sondern war eine Königin für uns alle“. Er bezeichnete die Queen als eine außergewöhnliche und einzigartige Frau, deren Führungsstärke, Demut und Liebe zu ihrem Land „uns und die ganze Welt bis ans Ende der Zeit inspirieren wird“.

Queen Elizabeth II. tot: Dreitägige Staatstrauer in Brasilien - „War eine Königin für uns alle“

Auch die brasilianische Regierung drückte ihr Beileid aus. Während ihrer mehr als 70-jährigen Regierungszeit sei die Monarchin ein „Symbol der Führung und der Stabilität für das Land und die Welt“ gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. „Ihr Besuch 1968 ist der brasilianischen Regierung und dem brasilianischen Volk als ein Meilenstein der Freundschaft zwischen Brasilien und dem Vereinigten Königreich in Erinnerung geblieben.“

Queen Elizabeth II. weihte damals unter anderem den Sitz des „Museu de Arte de São Paulo“ (MASP) an der zentralen Avenida Paulista ein und traf Fußball-Legende Pelé bei einem Freundschaftsspiel im berühmten Maracana-Stadion.

Update vom 9. September, 6.50 Uhr: Für viele kam der Tod der Queen am Donnerstag, 8. September, plötzlich - und überraschend schnell. Nach wie vor herrscht weltweit große Trauer um die verstorbene Monarchin. Die Familie der Queen reiste gestern in aller Eile zum Schloss Balmoral, um sich von Elizabeth II. zu verabschieden.

Trauer um die Queen: Stille Botschaft von Harry und Meghan

Prinz Harry kam zu jedoch spät. Und allein, ohne Meghan. Inzwischen haben die beiden mit einer stillen Botschaft Abschied von Harrys Großmutter genommen.

Die Homepage seiner Stiftung Archewell ließ Prinz Harry durch einem Tribut an die Queen ersetzen. © Screenshot/Archewell.come

Das Ehepaar ließ die Internetseite ihrer Stiftung Archewell durch einen Tribut an die verstorbene Queen ersetzen. In einer schlichten weißen Schrift auf schwarzem Hintergrund ist darauf zu lesen: „In loving memory of her Majesty Queen Elizabeth II 1926-2022“.

Update vom 8. September, 23.10 Uhr: Deutschlands Politik trauert mit Großbritannien um Queen Elizabeth II.. CSU-Chef Markus Söder und Kanzler Olaf Scholz werden emotional, und auch der deutsche Fußball kondoliert. Ein Überblick.

Nach Tod von Queen Elizabeth II.: Neue Titel für William und Kate

Update vom 8. September, 22.55 Uhr: Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. haben ihr Enkel William (40 Jahre) und dessen Frau Kate (40) neue Titel bekommen. Sie heißen nun „Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge“, wie der Kensington-Palast am Donnerstag erklärte.

William erhält als ältester Sohn von VAter Charles den Titel „Herzog von Cornwall“. Wenn William, wie erwartet, auch den Titel „Prince of Wales“ bekommt, wird Kate zur „Princess of Wales“, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet. Diesen Titel trug zuletzt Williams verstorbene Mutter Diana. Charles heißt als König künftig Charles III..

Zu spät in Schloss Balmoral: Prinz Harry kommt nicht rechtzeitig vor dem Tod von Elizabeth II. an

Update vom 8. September, 22.15 Uhr: Wie unter anderem der britische Mirror und die DailyMail berichten, traf Prinz Harry im Gegensatz zum Rest der Familie nicht mehr rechtzeitig vor dem Tod seiner Großmutter auf Schloss Balmoral in Schottland ein.

Auf Fotos sieht man den Herzog von Sussex mit schwarzem Anzug und einer Krawatte auf dem Rücksitz eines Wagens, der ihn zum königlichen Anwesen brachte.

Zehntausende am Buckingham Palace: Londoner trauern um Queen Elizabeth II.

Update vom 8. September, 21.55 Uhr: Mittlerweile strömen Zehntausende Menschen in London an den Buckingham Palace, um ihrer verstorbenen Königin die letzte Ehre zu erweisen.

Großbritannien trauert um Queen Elizabeth II.. Das Vereinigte Königreich muss nun ihre Nachfolge regeln. Im Fokus steht der neue britische König Charles III.. Dass der 73-jährige diesen Namen tragen wird, gab das Königshaus bereits bekannt.

Erste Reaktionen aus Deutschland zum Tod von Elizabeth II.: Baerbock, Scholz und Söder kondolieren

Update vom 8. September, 21.05 Uhr: Zum Tod von Queen Elizabeth II. gibt es erste Reaktionen aus Deutschland. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kondolieren unter anderem auf Twitter.

Baerbock schreibt in einem Posting: „Wir trauern mit unseren britischen Freund*innen um Queen Elizabeth II.. Sie war für ihr Land fast 100 Jahre lang Quelle der Stärke und Zuversicht. Deutschland bleibt ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat.“

Kanzler Scholz erklärt zum Tod der britischen Königin: „Wir trauern um Queen Elizabeth II.. Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland. Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen. Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor.“

CSU-Chef Söder meint in seinem Post: „Diese Nachricht macht tief betroffen und traurig. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. endet eine Ära. 70 Jahre war sie Königin und zugleich moralische Instanz und Kompass. Auch ganz Bayern wird sie vermissen. Unsere Gedanken sind bei der Familie und dem Vereinigten Königreich.“

Update vom 8. September, 20.25 Uhr: Die britische Königin ist im Alter von 96 Jahren gestorben, Queen Elizabeth II. ist tot. ARD, ZDF und RTL reagieren und ändern kurzfristig ihr TV-Programm.

Erstes Statement vom neuen König: Charles äußert sich zum Tod von Queen Elizabeth II.

Update vom 8. September, 20.13 Uhr: Nun gibt es ein erstes Statement von vom neuen König Charles. Über dem Statement heißt es: „Eine Erklärung seiner Majestät, des Königs, zum Zeitpunkt des Todes der Queen.“

Der 72-jährige Sohn der Queen gedenkt seiner verstorbenen Mutter. „Der Tod meiner geliebten Mutter, Ihrer Majestät, der Königin, ist ein Augenblick von größter Trauer für mich und alle Mitglieder meiner Familie. Wir trauern zutiefst um den Tod eines geschätzten Souveräns und einer viel geliebte Mutter. Ich weiß, dass ihr Verlust im ganzen Land tief zu spüren sein wird, im Reich und dem Commonwealth und von unzähligen Menschen auf der ganzen Welt. Während dieser Zeit der Trauer und des Wandels werden meine Familie und ich getröstet und gestärkt durch unser Wissen um den Respekt und die tiefe Zuneigung für die Queen.“

Tiefe Trauer in Großbritannien: Menschenmassen strömen zum Buckingham Palace in London

Update vom 8. September, 19.45 Uhr: Der Tod von Queen Elizabeth II. versetzt Großbritannien in tiefe Trauer. Flaggen auf öffentlichen Gebäuden werden auf Halbmast gesetzt, zum Beispiel auf dem Buckingham Palast, an den mitten in der Londoner Rush Hour Menschenmassen strömen.

Das Vereinigte Königreich steht zwischen England, Schottland, Wales und Nordirland vor einer Zäsur. Die britische Premierministerin Liz Truss bekommt nur zwei Tage nach ihrer Vereidigung die Nachricht überbracht: „London bridge is down!“ Diese Botschaft drückt in London aus, dass die Königin oder der König gestorben ist.

Queen Elizabeth II. ist tot: Britische Königin stirbt im Alter von 96 Jahren

Update vom 8. September, 19.33 Uhr: Es ist offiziell! Queen Elizabeth II. ist tot! Die Königin ist im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Das gab der Buckingham Palast an diesem Donnerstagabend bekannt.

Update vom 8. September, 19.25 Uhr: Immer mehr Prominente der britischen Gesellschaft und Politik drücken öffentlich ihre Sorgen um die Königin aus. „Es ist sehr besorgniserregend, die Neuigkeiten aus dem Buckingham Palast zu hören. Meine Gedanken und Gebete sind bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie in dieser beunruhigenden Zeit“, schreibt der frühere britische Premierminister Tony Blair (1997 bis 2007) bei Twitter zu den Nachrichten um Queen Elizabeth II..

Sorgen um Queen Elizabeth II.: Erzbischof von Canterbury betet für die britische Königin

Updat vom 8. September, 18.55 Uhr: Auch der Erzbischof von Canterbury betet für die Königin. „Meine Gebete und die Gebete der Menschen in der Church of England und der Nation gehen heute an Ihre Majestät, die Königin. Möge die Anwesenheit Gottes Ihrer Majestät, ihrer Familie und denen, die sich auf Balmoral um sie kümmern, Kraft und Trost sein“, schreibt Justin Welby auf Twitter.

Der Erzbischof von Canterbury ist zugleich das geistliche Oberhaupt der Kirche von England. Seit März 2013 hat Welby dieses Kirchenamt inne.

Königsfamilie eilt nach Schottland: William, Charles, Andrew, Edward und Sophie auf Schloss Balmoral

Update vom 8. September, 18.26 Uhr: William, Andrew, Edward und Sophie sind jetzt auf Schloss Balmoral angekommen. Die Familienangehörige sind nun bei der Queen vor Ort, Prinz Harry wird noch erwartet.

Update vom 8. September, 17.50 Uhr: In Sorge um Queen Elizabeth versammeln sich immer mehr Menschen um die Wohnsitze der Queen. Vor dem Buckingham Palast, Schloss Windsor und auch vor Schloss Balmoral bangen die Fans. Die Polizei errichtete bereits Absperrungen vor Balmoral.

Sorgen um Queen Elizabeth II.: Royal Air Force fliegt Prinz William nach Aberdeen

Update vom 8. September, 17.20 Uhr: Während Thronfolger Charles, Frau Camilla und Prinzessin Anne bereits vor Ort in Balmoral sein sollen, landeten nun weitere Familienmitglieder am Flughafen Aberdeen in Schottland. Von dort aus ist es etwa eine Stunde mit dem Auto zum Landsitz der Queen. Der ITV NEWS Royal-Reporter Chris Ship veröffentlicht dazu via Twitter ein Foto, wie Prinz William ein Flugzeug verlässt. Prinz Harry wird separat anreisen, hieß es weiter. Meghan Markle verbleibt indes in London, wird aber nicht an dem geplanten WellChild-Event teilnehmen.

Erstmeldung vom 08. September 2022: Balmoral – Queen Elizabeth II. (96) hatte erst vor wenigen Tagen einen wichtigen Termin absolviert. Auf Schloss Balmoral, wo die Monarchin ihre alljährliche Sommerpause verbringt, ernannte sie Liz Truss (47) zur neuen Premierministerin. Die 96-Jährige wirkte bei dem Treffen, bei dem sie sich auf einen Gehstock stützte, etwas gebrechlich, in den letzten Stunden hat sich ihr Gesundheitszustand offenbar verschlechtert.

Queen Elizabeth II. wird von Ärzten überwacht: Sorge um ihre Gesundheit

Am Donnerstagmittag teilte das Königshaus ein kurzes und zugleich besorgniserregendes Update, das nicht nur den Palast in Unruhe versetzte. „Nach einer weiteren Beurteilung heute Morgen machen sich die Ärzte der Queen Sorgen um die Gesundheit Ihrer Majestät und [sie] haben ihr empfohlen, unter medizinischer Aufsicht zu bleiben“, ist in der kurzen Nachricht zu lesen.

Queen Elizabeth II. wird von ihren Ärzten auf Schloss Balmoral überwacht, auch ihre Familie steht ihr dort bei. (Symbolbild, Fotomontage) © APress/Imago & Jane Barlow/dpa

Prinz Charles (73), Herzogin Camilla (75) und Prinzessin Anne (72) sollen, so die „BBC“, bereits auf Balmoral eingetroffen sein. Auch Prinz William (40) machte sich wohl umgehend auf den Weg nach Schottland, weitere Mitglieder der britischen Royal Family folgten seinem Beispiel. Herzogin Kate dagegen bleibt in Windsor, um sich um die Kinder zu kümmern, hieß es.

Queen Elizabeths II. Familie eilt nach Schottland: Harry und Meghan unterbrechen England-Besuch

Prinz Andrew (62), Prinz Edward (58), Gräfin Sophie (57) wollen dem Staatsoberhaupt ebenfalls zur Seite stehen. Sogar Prinz Harry (37) und Meghan Markle (41), die derzeit in England sind, haben einen Auftritt in London abgesagt, um nach Balmoral zu reisen, wie ihr Sprecher gegenüber dem Sussex-Vertrautem Omid Scobie (41) bestätigte. Später wurde verbessert, dass Meghan Markle in London verbleibe und nur Prinz Harry anreise.

Die BBC unterbrach aufgrund der Brisanz der Lage das eigentlich geplante Programm, die Moderatoren berichten seitdem in schwarzen Anzügen von den Geschehnissen des Buckingham Palastes. Auch der deutsche TV-Sender RTL gab eine Programmänderung für Donnerstagabend bekannt.

Freude, Trauer, Jubel: Die Meilensteine von Queen Elizabeths II. Regentschaft Fotostrecke ansehen

Die Queen hatte bereits im vergangenen Jahr immer wieder unter Mobilitätsproblemen gelitten und musste kurzfristig Termine absagen. Vertreten ließ sie sich unter anderem von Prinz Charles und Prinz William, die derzeit an Position eins und zwei der britischen Thronfolge stehen. Verwendete Quellen: bbc.co.uk, twitter.com/scobie