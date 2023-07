Königin Camilla in Wimbledon: Tennisprofis knicksen und verbeugen sich nicht

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Gemeinsam mit ihrer Schwester besuchte Königin Camilla das Tennisturnier in Wimbledon. Doch auf eine royale Begrüßung musste sie diesmal verzichten.

London – Königin Camilla (75) besuchte am Mittwoch, zum ersten Mal in ihrer neuen Rolle als Königin, das weltberühmte Tennisturnier in Wimbledon. Begleitet wurde sie dabei von ihrer jüngeren Schwester Annabel Elliot (74). Die beiden amüsierten sich in der Royal Box prächtig und verfolgten aufmerksam die Spiele. Auffallend war jedoch, dass die Spieler vor ihr weder knicksten noch sich verbeugten. Ein Protokollbruch?

Wimbledon 2023: Tennisprofis knicksen und verbeugen sich nicht vor Königin Camilla

Wer die Tennisturniere in Wimbledon aufmerksam verfolgt, dem ist vielleicht eine Sache aufgefallen: Die Spieler haben sich nicht vor Königin Camilla verbeugt und auch die Spielerinnen haben nicht vor der 75-Jährigen geknickst. Doch das ist kein, wie man vielleicht auf den ersten Blick vermuten könnte, öffentlicher Protest gegen die britische Krone. Bis 2003 war es durchaus noch üblich, zu knicksen oder sich zu verbeugen, wenn Mitglieder der königlichen Familie in der Royal Box saßen.

Kate Middleton: Ihre besten Wimbledon-Looks Fotostrecke ansehen

Vor 20 Jahren war Herzog von Kent, 87, damaliger Präsidenten des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs, der Meinung, dass es an der Zeit sei, die Tradition der Verbeugung oder des Knicksens beim Betreten oder Verlassen des Centre Courts abzuschaffen. Die Regel daraufhin so geändert, dass die Tennisspieler sich nur noch verbeugen oder knicksen, wenn Queen Elizabeth (†96) oder der damalige Prinz Charles (74), heute König, anwesend waren.

Wer bekommt eine Einladung, in der Royal Box Platz zu nehmen? „Die Royal Box wird seit 1922 für die Unterhaltung von Freunden und Gästen von Wimbledon genutzt“, heißt es in Wimbledon. „Britische und ausländische königliche Familien werden ebenso eingeladen wie Regierungschefs, Persönlichkeiten aus der Welt des Tennis, Geschäftspartner, die britischen Streitkräfte, prominente Medienorganisationen, Unterstützer des britischen Tennis und andere Persönlichkeiten“.

Knicksen ja oder nein? Royale Familie stellt klar: „Es gibt keine verbindlichen Verhaltensregeln“

In den letzten Jahren wurde es den Spielern freigestellt, sich vor dem jeweiligen Royal, der ihnen die Trophäe überreicht, zu verbeugen oder zu verneigen. Eine feste Regel gibt es nicht. Auf der offiziellen Homepage der britischen Royals, die nach dem Tod von Queen Elizabeth im September 2022 allerdings noch nicht vollständig aktualisiert wurde, heißt es: „Es gibt keine verbindlichen Verhaltensregeln, wenn man die Königin oder ein Mitglied der königlichen Familie trifft, aber viele Menschen möchten die traditionellen Formen einhalten. Für Männer ist dies eine Verbeugung im Nacken (nur vom Kopf aus), während Frauen einen kleinen Knicks machen. Andere ziehen es vor, sich einfach auf die übliche Weise die Hand zu geben.“

Gemeinsam mit ihrer Schwester besuchte Königin Camilla das Tennisturnier in Wimbledon. Doch auf eine royale Begrüßung musste sie diesmal verzichten. (Fotomontage) © IMAGO/Action Plus & IMAGO/i Images

Apropos Royals in Wimbledon: Albert von Monaco trägt bei Wimbledon ein keckes Hütchen, während Kate Middleton und Meghan Markle das strenge Reglement in der Royal Box geschickt umgehen. Verwendete Quellen: people.com, royal.uk