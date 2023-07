Königin Camilla muss mit 420.000 Euro weniger im Jahr auskommen als Prinz Philip

Strenger Finanzplan

Die fetten Jahre sind offenbar im britischen Königshaus vorbei. Doch es ist nicht König Charles III., der die Apanage seiner Königin gekürzt hat, sondern das britische Parlament.

London – Königin sein ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das dürfte sich zumindest die frisch gekrönte Camilla (76) denken, die an der Seite König Charles III. (74) zur Monarchin berufen wurde. Das royale Leben hält neben vielen Pflichten auch einige Annehmlichkeiten parat. Doch in Zeiten der Inflation, nach einem Winter, in dem viele Briten nicht wussten, wie sie ihre kargen vier Wände beheizen sollen, werden die Rufe lauter, ob man sich überhaupt noch ein Königshaus leisten will. Das bringt es mit sich, dass vielfach der Rotstift regiert, welche Hand ihn auch immer hält.

Keine Gelder für Königin Camilla – was Prinz Philip noch zustand, wurde für sie gestrichen

Umsonst muss Camilla trotzdem nicht arbeiten. Die Kosten für ihre Aktivitäten werden durch den Sovereign Grant gedeckt. Doch darüber hinaus gib es jetzt nichts mehr zu holen. Während Prinz Philip (99, † 2021) der ewige Prinzgemahl an Queen Elizabeths (96, † 2022) Seite noch stattliche 420.000 Euro pro Jahr sein Eigen nennen konnte, bekommt Königin Camilla keine persönlichen Mittel vom Parlament zur Finanzierung ihrer Ausgaben zur Verfügung gestellt. Damit ist sichergestellt, dass kein britischer Steuerzahler für Camillas Lifestyle schuften muss.

Die unabhängige britische Aufsichtsbehörde für öffentliche Ausgaben stellt transparent Informationen über Ausgaben und Rechenschaftspflicht bereit. Darin heißt es: „Das Parlament hat Prinz Phillip eine separate Rente in Höhe von 359.000 Pfund (420.000 Euro) pro Jahr gewährt. Königin Camilla wird keine gesonderte Rente erhalten und die Aktivitäten der Königin werden aus dem Zuschuss finanziert.“ Die herrschende Gesetzgebung sah vor, dass der damalige Duke of Edinburgh, der 2017 in den Ruhestand trat, seine Rente auf Lebenszeit weiter erhielt.

In „Megxit“-Zeiten kamen interessante Details über Gelder König Charles III. zutage Tom Bower schrieb in seinem 2022 erschienenen Buch „Revenge“ (dt. „Rache“), dass Meghan Markle (41) erst nach der Hochzeit mit Prinz Harry (38) erkannt hätte, dass die Monarchie „weder vor Geld strotzt noch eine unbesiegbare Luxus-Rolls-Royce-Maschine ist“. Auch der nach Kalifornien verzogene Prinz berichtete, dass sein Vater zu ihm gesagt haben soll: „Nun, lieber Junge, du weißt, dass nicht genug Geld für alle da ist. Ich kann für niemanden mehr bezahlen. Ich muss bereits für deinen Bruder und Catherine aufkommen.“ Ende letzten Jahres berichtete die Daily Mail, dass König Charles irgendwann Prinz Harrys Anrufe nicht mehr entgegengenommen hätte und der verstorbenen Queen Elizabeth II. erklärt habe: „Weil ich keine Bank bin.“ (Ein Insider sagte der Daily Mail damals: „Harry ist nicht so wohlhabend, wie er die Leute glauben machen will. Er wollte Geld.“)

Millionen von Pfund wurden für große königliche Veranstaltungen ausgegeben

Derzeit kostet die Monarchie ihre Steuerzahler laut der offiziellen Zahlen pro Person 1,50 Euro, macht zusammen mehr als 86 Millionen Pfund (100 Mio. Euro/Jahr), die an Steuergeldern für die Finanzierung der offiziellen Aufgaben an die königliche Familie fließen. Das will sich die Mehrheit der Briten noch leisten. Doch die Fixkosten sind derzeit enorm. Der Buckingham-Palast wird in den nächsten zehn Jahren umfassend renoviert, die Ausgaben im Zeitraum von 2022 bis 2023 waren „beispiellos“ hoch, da das Platinjubiläum der Queen anstand, das trotz gebildeter Rücklagen Unsummen verschlang.

+ Während die Queen und Ehemann Prinz Philip noch gut lachen hatten, wird bei Königin Camilla der Rotstift angesetzt (Fotomontage). © Steve Parsons/dpa & Alastair Grant/dpa

Das Platinjubiläum der verstorbenen Königin und die Beerdigung Prinz Philips kosteten den Souvereign Grant mindestens 2,3 Millionen Pfund (2,7 Millionen Euro). Mögen die Royals auf dem Papier auch steinreich sein, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sie viel Geld in der Tasche haben. Die königlichen Finanzen befinden sich im Tiefflug. Die Kosten für die Beerdigung ihrer Majestät, sowie die Kosten für der Krönung König Charles III. und Camillas dürften im Bericht des nächsten Jahres enthalten sein. Verwendete Quellen: gbnews.com, dailymail.co.uk, news.com.au

