Königin Letizia: In diesem 30-Euro-Kleid ist sie ein echter Hingucker

Von: Jasmin Pospiech

Schön, elegant, stilsicher: Königin Letizia sorgt bei öffentlichen Auftritten regelmäßig für Furore. Und beweist: Ein toller Look muss nicht teuer sein.

Madrid – Königin Letizia (49) ist bei offiziellen Anlässen stets ein Blickfang: Der spanische Royal ist seit Jahren für sein exzellentes Stilbewusstsein bekannt und wird dafür von seinen zahlreichen Fans regelrecht gefeiert. Bei öffentlichen Auftritten kann sie stets aufs Neue mit tollen Outfit-Inspirationen glänzen. Schließlich findet sie dabei immer den perfekten Spagat zwischen nobler Eleganz und den angesagtesten Modetrends. Die Frau von König Felipe (54), mit dem sie seit 2004 verheiratet ist, weiß sich gekonnt in Szene zu setzen.

Zudem scheut sie sich auch nicht davor, bei Veranstaltungen Farbe zu bekennen oder gewagte Motive in Schlangen- oder Leoprint zu tragen. Sie war es auch, die Leder als Leggings, Rock oder sogar Kleid* in royalen Kreisen salonfähig gemacht hat. Doch obwohl die Mutter zweier Kinder gerne und oft Designerkleidung trägt, wagt sie es auch, für coole Looks* It-Stücke mit günstigeren Marken zu mixen.

Königin Letizia peppt das schlichte schwarze Strickkleid von Mango mit einer bordeaux-roten Lederjacke auf. © PPE/Imago

Demnach ist die schöne Brünette ein großer Fan der spanischen Modemarken Mango und Zara* und hat in der Vergangenheit schon öfters Kleidung von der Stange präsentiert. Kein Wunder, dass die Modelle innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Ob das jetzt auch mit einem Mango-Strickkleid passiert, das sie kürzlich in Madrid anhatte? Die royale Fashionista hatte dort anlässlich des Weltkrebstages beim elften Forum gegen Krebs teilgenommen.

Königin Letizia: Fashion-Ikone kombiniert gerne High-End mit High-Street

Dafür hat die Stilikone ein schwarzes Strickkleid des beliebten High-Street Labels gewählt. Und das kostet gerade mal 30 Euro im Outlet! Ein wahres Schnäppchen, das die Königin mit einem Taillengürtel in elegantem Bordeaux-Rot* und farblich passenden Pumps kombiniert hat. Und um dem Hingucker-Outfit* noch das letzte i-Tüpfelchen aufzusetzen, hat sich die royale Fashion-Ikone für eine leuchtend rote Lederjacke der venezolanisch-amerikanischen Modedesignerin Carolina Herrera entschieden.

Was dabei auffällt: Die Lederjacke ist nicht neu, Fans werden sie wiederkennen. Aufmerksame Beobachter wissen, dass die Königin das durchgängig geknöpfte Modell schon öfters zu offiziellen Anlässen getragen hat.