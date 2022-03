Königin Letizia trägt Bluse mit ukrainischer Stickerei

Teilen

Königin Letizia von Spanien kommt zu einer Preisverleihung für soziale Projekte in Madrid. © José Oliva/EUROPA PRESS/dpa

Der Griff in ihren Kleiderschrank war sicherlich kein zufälliger: Die spanische Königin Letizia zeigte sich dieser Tage in einer Bluse mit typisch ukrainischer Stickerei in der Öffentlichkeit.

Madrid - Die spanische Königin Letizia hat ihre Solidarität mit der Ukraine auf eine ganz besondere Weise zum Ausdruck gebracht. Bei einem Event in Madrid trug die 49 Jahre alte Gattin von König Felipe VI. (54) eine Bluse mit typischer ukrainischer Stickerei.

Das Königshaus gab dazu zwar keine Mitteilung heraus, viele Medien hoben aber am Freitag die Aktion der „Reina“ hervor. Letizia habe damit den Ukrainern ihre „Unterstützung“ signalisieren und auf das Leiden der vom Krieg Betroffenen aufmerksam machen wollen, schrieb die Digitalzeitung „Vanitatis“.

Letizia hat sich bislang noch nicht zum Konflikt geäußert. Dafür hatte König Felipe am Sonntagabend beim Eröffnungsdinner der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (MWC) in Barcelona den russischen Angriff als „inakzeptable Aggression“ verurteilt und gewarnt, der Angriff sei eine „Bedrohung für Europa und die Weltordnung“. „Wir sind traurig und empört“, betonte er.

Diese Aktionen sind bemerkenswert, da es nicht üblich ist, dass der König und die Königin ihre Meinung zu politischen Fragen öffentlich äußern. „Weder national noch international“, wie die renommierte spanische Zeitung „El Mundo“ am Freitag hervorhob. dpa