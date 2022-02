Königin Margrethe II. hat Corona: Wie geht es der dänischen Regentin?

Königin Margrethe II. von Dänemark hat sich mit dem Coronavirus infiziert (Symbolbild). © Mario De Fina/Imago

Königin Margrethe II. muss ihre aktuellen Urlaubspläne über Bord werfen. Die dänische Monarchin hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Kopenhagen – Die andauernde Corona-Pandemie, die nicht nur Deutschland noch immer fest im Griff hat, macht auch vor den Palasttoren nicht halt. Nachdem in den letzten Wochen gleich mehrere Königsfamilien Fälle vermelden mussten, hat es nun auch Dänemarks Staatsoberhaupt getroffen. Königin Margrethe II. (81) ist an Corona erkrankt.

Königin Margrethe wollte sich in den nächsten Tagen eigentlich eine wohlverdiente Winterpause in Norwegen gönnen, jetzt ist allerdings Quarantäne auf Schloss Amalienborg angesagt. Das Coronavirus macht der Monarchin einen Strich durch die Rechnung. Wie der Palast in einer kurzen Nachricht bekannt gab, wurde die 81-Jährige in der Nacht vom 8. Februar positiv auf Corona getestet. Nur wenige Stunden vorher war Margrethe noch in offizieller Funktion unterwegs, in Helsingør eröffnete sie eine Ausstellung über die Yacht Dannebrog, das Schiff der dänischen Königsfamilie.

Da Rauchen als Risikofaktor bei Covid-19-Erkrankungen gilt*, macht sich das dänische Volk nun Sorgen um Königin Margrethe, die dank ihres Zigarettenkonsums den Spitznamen „Vulkan-Königin" trägt. In seiner Pressemitteilung gab das Königshaus erste Infos zum Gesundheitszustand der Regenten preis, die Details dürften für etwas Erleichterung sorgen: „Die Königin zeigt nur leichte Symptome und hält sich jetzt im Palais Christian IX. in Amalienborg auf. Der geplante Winterurlaub der Queen in Norwegen, der heute hätte beginnen sollen, fällt aus."