Erwischt! Königin Máxima bedient sich am Kleiderschrank ihrer Tochter

Von: Larissa Glunz

Königin Máxima und ihre Töchter haben offenbar den gleichen Modegeschmack. © PPE/Imago

Die niederländischen Royals setzen auf nachhaltige Mode: Königin Máxima recycelt nicht nur ihre eigenen Outfits, sie stöbert auch gerne im Kleiderschrank ihrer Töchter.

Amsterdam – Die farbenfrohe Garderobe von Máxima der Niederlande (50) könnte vermutlich ein ganzes Ankleidezimmer im Schloss Huis ten Bosch füllen. Die royale Stilikone macht immer wieder mit glamourösen und ausgefallenen Outfits von sich reden. Langeweile oder Eintönigkeit in Sachen Mode kann man der Regentin gewiss nicht nachsagen.

Auf der Suche nach neuen Looks, die sie im Dienst der Krone ausführen kann, scheint Königin Máxima auch vor den Kleiderschränken ihrer Töchter nicht haltzumachen. Vor wenigen Tagen unternahm die Ehefrau von König Willem-Alexander (54) einen Abstecher nach Amsterdam, wo sie in ihrer Rolle als Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für finanzielle Inklusion und Entwicklung (UNSGSA) die Zentrale der ABN AMRO Bank besuchte. Dem Anlass entsprechend griff die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin zu einem eleganten Business Look, der von Kopf bis Fuß perfekt aufeinander abgestimmt war.

Máxima blieb ihrer Vorliebe für Lederröcke treu und kombinierte ihr grünes Modell mit der farblich passenden Bluse „Narel" von Natan, marineblauen Pumps von Gianvito Rossi sowie dem gleichfarbigen Mantel „Douglas", den ebenfalls Máximas Lieblingsdesigner Natan entworfen hat. Das ein oder andere Kleidungsstück dürfte Royal-Fans bekannt vorkommen, vor wenigen Monaten konnte man sowohl den Mantel als auch die Pumps an Kronprinzessin Amalia (18) bewundern!