Royals besuchen Jubiläumskonzert: So ausgelassen wie nie feiern sie Queen Elizabeth

Von: Larissa Glunz

Teilen

Im royalen Zuschauerblock des Jubiläumskonzerts, wo unter anderem William und Kate mit ihren Kindern Platz nahmen, herrschte gute Laune. © i-Images/Imago

Mit einem Konzert der Extraklasse hat der britische Palast das Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. zelebriert. Auch die Royals waren in Feierlaune.

London – Diana Ross (78), Rod Stewart (77), Queen, Duran Duran: Dass ein Konzert mit solch einem Line-up nur ein voller Erfolg werden kann, wussten die britischen Royal-Fans schon im Voraus. In Scharen strömten die treuen Anhänger von Queen Elizabeth II. (96) zum Buckingham-Palast, um das Konzert für ihre Monarchin hautnah mitzuerleben.

Eine gigantische Lichtshow, Union Jacks so weit das Auge reichte und ein Highlight-Auftritt nach dem anderen: Das britische Königshaus hatte für die „Platinum Party at the Palace“ keine Kosten und Mühen gescheut und ein Event der Superlative auf die Beine gestellt. 22.000 begeisterte Zuschauer verfolgten das Konzert, das für viele den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum 2022 von Queen Elizabeth bildete. Während die Regentin von Schloss Windsor aus zuschaute, nahmen Prinz Charles (73), Prinz William (39), Herzogin Kate (40) & Co. in einem separaten Zuschauerblock vor dem Buckingham-Palast Platz.

Wie Queen Elizabeth trotz ihres Fehlens für die Überraschung des Abends sorgte, weiß 24royal.de.

Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (7) hatten sichtlich Spaß an der außergewöhnlichen Feier für ihre Urgroßmutter. Prinz William und sein ältester Sohn sangen begeistert mit, als Rod Stewart auf der Bühne vor dem Queen Victoria Memorial Neil Diamonds (81) Hit „Sweet Caroline“ zum Besten gab. Die gute Laune stand den Cambridges ins Gesicht geschrieben, nur Nesthäkchen Louis (4) musste zu Hause bleiben.