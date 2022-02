„Könnte im Strahl dauerhaft brechen“: Sonia Liebing kritisiert den Karneval scharf

Sonia Liebing reicht‘s: Nachdem beschlossen wurde, dass die Karnevalisten in Köln dieses Jahr keine Maske tragen müssen, ist sie stinksauer. Auf Instagram postete die Schlagersängerin nun einen politischen Rundumschlag und erhält viel Zuspruch von ihren Fans. (Fotomontage) © Instagram/Sonia Liebing

Sonia Liebing reicht‘s: Nachdem beschlossen wurde, dass die Karnevalisten in Köln dieses Jahr keine Maske tragen müssen, ist sie stinksauer. Auf Instagram postete die Schlagersängerin nun einen politischen Rundumschlag und erhält viel Zuspruch von ihren Fans.

Köln - Während Schulkinder sechs bis acht Stunden Masken tragen müssen, fällt die Maskenpflicht für den Straßenkarneval in Köln. Genau das macht Schlagersängerin Sonia Liebing richtig wütend. Diesem Ärger lässt sie nun in einer Reihe von Instagram-Storys freien Lauf und hat recht deutliche Worte für die deutsche Corona-Politik, wie tz.de berichtet.

Schlagerstar Sonia Liebing wütet gegen maskenfreien Karneval in Köln

Sonia Liebing teilt in ihren Instagram-Storys einen Artikel mit der Überschrift „Entscheidung gefallen: Stadt Köln hebt Maskenpflicht während Straßenkarneval auf“. Zeilen, die der Schlagersängerin sauer aufstoßen. „Während die Kinder nach 2 Jahren IMMER NOCH mit der Maske im Unterricht sitzen müssen, feiert Köln Karneval als gäbe es keinen Morgen mehr“, schreibt sie unter das Bild. Um ihre Wut noch zu unterstreichen, fügt sie noch „Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft“ hinzu.

Schlagersängerin Sonia Liebing teilt einen Screenshot in ihren Instagram-Storys und ist sauer über den diesjährigen maskenfreien kölner Karneval (Fotomontage) © Instagram/Sonia Liebing

Ausgelassenes Feiern auf der einen Seite und Kinder mit Maske in der Schule auf der anderen Seite. Ein Zustand, den Sonia Liebing nicht versteht. „Schämt euch! Dass ihr das seit 2 Jahren zulasst! Ich hab keine Lust mehr, meinen Mund zu halten“, poltert die Schlagersängerin weiter.

Schlagersängerin Sonia Liebing reicht es: „Wir Menschen Angst haben unseren Mund aufzumachen“

Ein Statement, das Sonia Liebing nicht leicht fällt. „Ich zitter auch am ganzen Körper“, so die Schlagersängerin weiter. „Ich hab mich nie politisch geäußert auf Instagram, weil du einfach nur verlieren kannst. Du wirst sofort in ein schlechtes Licht gerückt, egal wie du etwas verpackst“.

Doch irgendwann ist es wohl auch Sonia Liebing zu viel: „Ich hab diese Schlagzeile gelesen und könnte im Strahl dauerhaft brechen“. Sie freue sich auch, wenn es Lockerung gibt und Normalität wieder eingekehrt, aber mit welcher Begründung schicke man dann am nächsten Tag die Kinder mit Maske in die Schule, fragt sie.

Ihre Fans scheinen die Sache ähnlich zu sehen, denn Sonia wird nach ihrer ersten Instagram-Story mit aufbauenden Nachrichten überschüttet, wie sie erzählt. „Ich danke euch für die Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt. Ich kriege immer wieder die Zeilen zu lesen: ‚Danke für deinen Mut‘. Das allein zeigt mir einfach, dass wir Menschen Angst haben unseren Mund aufzumachen“. Sie glaube, dass sie vielen aus der Seele spreche und „vielleicht einigen auch Mut mache, einfach mal genauer hinzuschauen und Dinge zu hinterfragen. Das Verhältnis stimmt einfach nicht mehr“.

Bei Sonia Liebing ist einiges los: Erst vor wenigen Tagen reagierte die Schlagersängerin auf Liebesgerüchte zwischen ihr und Matthias Reim. Darüber konnte sie allerdings noch lachen.

