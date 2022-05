„Könnte mir das stundenlang reinziehen“: Amira Pocher riesengroßer Fan von „The Behavioral Arts“

Von: Jennifer Kuhn

Amira Pocher verfolgt den Gerichtsprozess von Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard © Screenshot/instagram.com/stories/amirapocher

Amira Pocher verfolgt den Gerichtsprozess zwischen Schauspieler Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard. Auf Instagram gibt die Moderatorin nun zu, dass sie ein großer Fan von „The Behavioral Arts“ ist. Dies ist ein Mann, der die Körpersprachen der beiden Schauspieler während des Prozesses analysiert.

Köln - Wer sagt die Wahrheit und wer lügt? Im großen Gerichtsprozess zwischen Schauspieler Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard flossen Tränen, Unstimmigkeiten, Wahrheiten und Lügen durch den Raum. Ein Körpersprachen-Experte analysiert das ehemalige Paar - Amira Pocher ist ein großer Fan dieses YouTube-Channels.

Amira Pocher verfolgt den Prozess von Johnny Depp und Amber Heard

„Wer von euch verfolgt das Ganze?“, fragte sie ihre Community auf Instagram. Ihre Fans sollten dabei abstimmen - das Ergebnis zeigt, 49% verfolgen das Geschehen, 51% nicht. Doch die 29-Jährige Moderatorin gehört ebenfalls zu den Leuten dazu, die sich für diesen Gerichtsprozess interessieren.

In ihrer darauffolgenden Story veröffentlicht sie ein Bild von einem YouTube-Channel der „The Behavioral Arts“ heißt. Doch was hat es damit auf sich? Amira Pocher erklärt: „Dann schaut euch bitte seine Videos an. Also ich finde das wahnsinnig interessant. Und nonverbale Kommunikation ist eines meiner Lieblingsthemen“, kommentierte sie die Story.

„Könnte mir das stundenlang reinziehen“: Amira Pocher riesengroßer Fan von „The Behavioral Arts“

Sie gab auch zu: „Könnte mir das stundenlang reinziehen“ und empfiehlt zusätzlich noch einige Bücher über die Körpersprache der Menschen und ihre Ausdrücke. Den Link, den sie in ihre Story zusätzlich einfügte, zeigt ein Video von Amber Heard, die im Gerichtssaal sitzt und von Situationen und Vorfälle mit Johnny Depp erzählt.

Verwendete Quellen: instagram.com/stories/amirapocher