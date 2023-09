König Charles könnte sein Mitgefühl für Prinz Harry offen zeigen

Von: Annemarie Göbbel

König Charles und sein Sohn Prinz Harry befinden sich bald in Ruhe Treffen. Doch dazu müsste der Regent seine harte Linie verlassen. Mitgefühl, so wünscht es sich eine Expertin, stände den Royals gut zu Gesicht.

London – Gelegenheiten gibt es demnächst genug, bei denen sich König Charles III. (74) und sein Sohn Prinz Harry (38) sehen könnten. Der Todestag Queen Elizabeths II. (96,† 2022) steht am 8. September an. Schon Tags zuvor wird Prinz Harry in London sein, um bei einer Preisverleihung für die Wohltätigkeitsorganisation WellChild aufzutreten. Am 9. September hat er sich in Mainz beim „Aktuellen Sportstudio“ und in Düsseldorf, bei seinem Herzensprojekt, den diesjährigen Invictus Games in der Merkur Spiel-Arena angesagt.

Expertin hält „öffentlichen Akt der Vergebung“ als an der Zeit

Bis zur Abschlussfeier am 16. September wird Prinz Harry in Deutschland bleiben und auch seinen Geburtstag am 15. September dort begehen. Eigentlich könnte auch Charles III. sich auf den Weg machen und Harry besuchen kommen. Erst am 20. geht es für den König weiter zum Staatsbesuch in Frankreich. Schon vor Erscheinen der Memoiren des Herzogs von Sussex schallte nur gellende Funkstille über den Atlantik in Prinz Harrys Heim nach Montecito. Dabei hätte nicht nur die Historikerin und Autorin Dr. Tessa Dunlop (49) kürzlich im britischen Podcast To Di For Daily kundgetan, lieber einen „öffentlichen Akt der Vergebung“ gesehen.

Dr. Dunlop zeichnete vor Moderatorin Kinsey Schofield (38) ein gespaltenes Bild des Königs. Harry, findet sie, versucht in „Spare“ nicht seinen lieben Papa zu Fall zu bringen, sondern stellt ihn stattdessen als liebenswerte Person dar. Der Monarch sollte ihrer Meinung nach diese Eigenschaft auf öffentlich zeigen. Sie wisse, dass Charles ein freundlicher Mann sei. „Wir alle haben Schwächen, sogar Harry macht seinen Papa nicht schlecht“. Harry weist darauf hin, dass Charles ein „unaufmerksamer“ Vater sei.

Aktualisierungen der königlichen Webseite zur Sussex-Linie Gemäß Medienbericht wurde Herzogin Meghans HRH-Titel im Gegensatz zu Prinz Harry bereits kurz nach ihrem Rücktritt als Senior Royal und vor ihrem Umzug nach Los Angeles aus ihrer offiziellen Biografie entfernt. Seit März wurden aus Master Archie Mountbatten-Windsor und Miss Lilibet Mountbatten-Windsor auf der Seite der Thronfolge von royal.uk Prinz Archie von Sussex und Prinzessin Lilibet von Sussex.

Ein „Akt des Mitgefühls“ hätte Dr. Dunlop königlich gefunden

Mit einem Beispiel aus Harrys Buch untermauert sie ihre Worte und zitiert die Stelle, an der es an Charles war, seinem Jüngsten mitzuteilen, dass Harrys Mutter Prinzessin Diana (36, †1997) in Paris um Lebens gekommen war. „Er war nicht gut darin, unter normalen Umständen Emotionen zu zeigen, wie könnte man von ihm erwarten, dass er sie in einer solchen Krise zeigt?“, berichtet Harry. „Aber seine Hand fiel noch einmal auf mein Knie und er sagte: Das wird schon wieder. Das war ziemlich viel für ihn. Väterlich, hoffnungsvoll, freundlich. Und so sehr unwahr.“

Dunlop zu Schofield: „Ich möchte, dass er [Charles] wieder sein Bestes gibt“. Statt weiter dem royalen Motto „never complain, never explain” treu zu bleiben, hätte sie gern einen „Akt des Mitgefühls“ seitens der königlichen Familie gesehen. Doch von Mitgefühl oder auch nur Interesse an Harry ist nach Außen hin nichts zu sehen. Im Gegenteil, als Harry die letzten Male in London war, wurde er von seiner Familie übergangen oder wie bei der Krönung als Sohn des Königs, der in der Thronfolge an fünfter Stelle steht, in der Abtei auf hintere Plätze verwiesen. Verwendete Quellen: express.co.uk, Spare, dailymail.co.uk