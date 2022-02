Komplette Körpertransformation: TikToker lässt sich die Ohren abschneiden - so sah der Brasilianer vorher aus

Von: Leyla Yildiz

Der TikToker Pedro Kenso sieht heute nicht mehr so aus. Er ließ einige Eingriffe an seinem Körper vornehmen. © Screenshot Instagram Pedro Kenso

Der brasilianische TikToker Pedro Kenso hat eine Körper-Transformation hinter sich. Dafür hat er sich sogar die Ohren abschneiden lassen.

Brasilia - Der TikToker* Pedro Kenso definiert sein Schönheitsideal etwas anders, als der Großteil der Menschen. Auf der Social-Media-Plattform gelangte er durch seine krassen Körperumwandlungen zu Berühmtheit - über 270.000 Menschen folgen ihm bei seinen immer mehr werdende Veränderungen.

Seine Transformations-Reise begann im Jahr 2017, als er eine seiner Brustwarzen abschneiden ließ. Danach folgten Silikon-Implantate am Kopf sowie Schraubvorrichtungen, um sich Teufelshörner auf die Stirn schrauben zu können. Außerdem hat er seine Augen tätowieren und seine Zunge spalten lassen.

Der Brasilianer Pedro Kenso will eine komplette Körpertransformation. © Screenshot Instagram Pedro Kenso

TikTok-Star lässt sich Teil der Ohren abschneiden - weil er sie nicht mochte

Doch einer seiner bizarrsten Eingriffe ist, dass er sich einen Teil der Ohren hat abschneiden lassen. Gegenüber der britischen Nachrichtenagentur Jam Press erklärte der 28-Jährige, dass er Elfen-Ohren hatte und sie nicht mochte. „Ich wollte etwas Aggressiveres, deshalb habe ich sie abgeschnitten“, sagte er.

Nun will er seinen kompletten Körper tätowieren lassen, obwohl schon 70 Prozent mit Farbe bedeckt sind. Pedro Kensos Tattoo-Ziel sind 100 Prozent. In seiner Heimat Brasilien stößt er zum Teil auf keine große Gegenliebe. „Wenn ich rausgehe, verurteilen und kritisieren mich die Leute. Manche nennen mich Dämon und andere bekommen Angst“, erklärte gegenüber Jam Press. „Aber ich bin eine sehr ruhige Person. Ich glaube an Gott.“

Brasilianischer TikTok-Star mit krasser Umwandlung: Collage zeigt seine Veränderung

Auf Instagram veröffentlichte er Anfang Januar eine Collage, wie er früher aussah und inwieweit er sich gewandelt hat. Seinen Kindern aber scheint seine Transformation offenbar nichts auszumachen - denn sie kennen ihren Papa nicht anders. Mal sehen, mit was der Brasilianer künftig noch überraschen wird. (ly)