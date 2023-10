„Haben keinen Inhalt“: Lena Meyer-Landrut rechnet knallhart mit Promi-Kollegen ab

Teilen

Lena Meyer-Landrut ist „überfordert“ von der aktuellen Fülle an „Promis“. Viele der heutzutage als Star gehandelten Personen haben ihrer Meinung nach „keinen Inhalt“.

Berlin – Lena Meyer-Landrut (32) wurde 2010 über Nacht zum Megastar. Die damals 18-jährige Hannoveranerin wurde in der Show „Unser Star für Oslo“ von Stefan Raab (56) entdeckt und zum Eurovision Song Contest 2011 nach Norwegen geschickt. Dort machte sie dann das Unmögliche möglich: 28 Jahre nach Nicoles (58) Sieg mit „Ein bisschen Frieden“ landete Lena mit „Satellite“ auf dem ersten Platz. Seitdem ist die Sängerin aus der deutschen Promi-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Doch gerade dort scheint sich die 32-Jährige nicht mehr sonderlich wohl zu fühlen.

Lena Meyer-Landrut ist mit der Promi-Landschaft „überfordert“

Wie sie der Deutsche Presse-Agentur nun in einem Interview sagt, sei sie „überfordert damit, wie viele Leute Stars sind und wie einfach es ist, in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zu einem Star zu werden“. Sie empfinde dies als eine Art Abwertung der Kunst. Es sei lobenswert, dass jeder Mensch die Möglichkeit habe, in der Öffentlichkeit zu stehen. „Das beinhaltet auch Leute, die keinen Inhalt haben“, stellt sie jedoch fest.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Täglich konsumieren Menschen jeden Alters verschiedenste Inhalte durch unterschiedliche Medien. Es ist kein Geheimnis, dass im Reality-TV und auf Social Media heutzutage vieles überzogen und manchmal schlecht geschauspielert ist. „Das macht mich auf jeden Fall nachdenklich“, sagt Lena.

Lena Meyer-Landrut kündigt für 2024 neue Musik und Tour an

All diese Sorgen halten die Unternehmerin jedoch nicht davon ab, weiter an neuer Musik zu arbeiten. Fans erwarten 2024 ihr mittlerweile sechstes Studioalbum. Auch eine Tour steht im neuen Jahr an. „Lena Live 2024“ startet am 1. Juni in Leipzig.

Dass inzwischen etliche Personen als Promi durchgehen, kann Lena Meyer-Landrut nicht nachvollziehen © Future Image/Imago

Wer es so lange nicht ohne Lena aushält, der kann ab dem 19. Oktober in die Kinos gehen. Im Kinder-Animationsfilm „Trolls 3 - Gemeinsam stark“ leiht sie Prinzessin Poppy erneut ihre Stimme. Verwendete Quellen: Deutsche Presse-Agentur