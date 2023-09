„Tränen in den Augen“: Peter Kloeppel spricht über besonderen Moment mit RTL-Kollegin

Von: Diane Kofer

Teilen

Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben sind seit vielen Jahren Kollegen. Bei Barbara Schöneberger erzählte der Nachrichtensprecher von einem intimen Moment mit der Sportredakteurin.

Hamburg – Im Talk mit Barbara Schöneberger (49) werden die deutschen Promis ziemlich redselig. Im Podcast der TV-Moderatorin haben schon so einige Persönlichkeiten ausgepackt und überraschende Details verraten. Auch RTL-Nachrichtensprecher Peter Kloeppel (64) gab sich jetzt selten privat und enthüllte einen intimen Moment mit seiner Kollegin Ulrike von der Groeben (66).

„Arbeitsehefrau“: Peter Kloeppel wird oft eine Beziehung mit seiner RTL-Kollegin nachgesagt

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ wollte Barbara Schöneberger, die gerade Interesse an der „Wetten, dass..?-Moderation bekundet hat, von ihrem Gast Peter Kloeppel wissen, wie viele Menschen denken, er sei mit seiner RTL-Kollegin Ulrike von der Groeben verheiratet. Offenbar ist diese Annahme dem Journalisten nicht unbekannt. „Das ist eine gute Frage. Wüsste ich jetzt gar nicht, aber ich werde immer wieder darauf angesprochen und ich sage immer wieder, das ist meine Arbeitsehefrau“, gab er preis.

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Die beiden kennen sich seit vielen Jahren – und stehen sich offenbar ziemlich nahe. Verheiratet ist Peter Kloeppel aber mit seiner Frau Carol – und zwar schon seit 1993. Über das gute Verhältnis zu der Sportredakteurin hielt er allerdings fest: „Bei der Arbeit sind wir quasi zusammen, aber das sind auch nur die paar Minuten, die wir zusammen verbringen.“ Daraufhin witzelte er noch: „Die meisten wissen schon, dass wir eher so eine Art Fernbeziehung führen.“

„Mit den Waffeln einer Frau“: Im Schöneberger-Podcast plaudern alle Die Podcast-Episode mit Peter Kloeppel ist schon die 225. Barbara Schöneberger brachte schon so einige Stars zum Reden. Mit dabei waren unter anderem: Michael Mittermeier (57), Matthias Schweighöfer (42), Beatrice Egli (35) oder auch Verena Poth (55). Schlagerstar Maite Kelly (43) war in der ersten Folge im März 2019 zu Gast. Auf sie folgten Jürgen Drews (78) und Comedian Bastian Pastewka (51).

Intimer Moment: Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben kämpften mit den Tränen

Aber auch abseits der Arbeit verstehen sich die RTL-Kollegen super. Eines verbindet sie ganz besonders: die Leidenschaft zum Sport. Als er in den späten 90ern drohte, als frischgebackener Papa abends mit Baguette und Wein ausgerüstet eher zur Couchpotato zu mutieren, verabredeten sich die beiden zum Sport und nahmen nach intensivem Training sogar zusammen am New York Marathon teil. „Wir haben uns gegenseitig in die Augen geblickt und hatten beide Tränen in den Augen, weil es so schön war“, erinnerte sich der Journalist an den besonderen Augenblick.

Peter Kloeppel und seine RTL-Kollegin Ulrike von der Groeben verstehen sich blendend. Vor vielen Jahren erlebten sie einen besonderen Moment in New York. © Imago/ Coldrey/ Eventpress (Fotomontage)

Zusammen ins Ziel haben sie es aber am Ende aber nicht geschafft. „Nach zwei Stunden ist sie mir weggelaufen. Zwei Stunden hat sie zu mir gehalten“, erzählte er lachend. Ulrike van der Groeben habe es schließlich im Gegensatz zu ihm noch mit einer ansehnlichen Zeit über die Ziellinie geschafft. „Als wir die Hälfte der Strecke gelaufen sind, hat sie gesagt, ich laufe jetzt mein Tempo“, meinte Peter Kloeppel.

In dem Nachrichtensprecher schien die Podcast-Moderatorin einen interessanten Gesprächspartner gefunden zu haben. Zuletzt verriet Barbara Schöneberger aber: Bei einigen Gästen bekommt sie Ermüdungserscheinungen. Verwendete Quellen: Podcast Mit den Waffeln einer Frau