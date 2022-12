„Kommandiert mich rum“: Cathy Hummels Sohn Ludwig ist ein „kranker König“

Cathy Hummels teilt sich das Sorgerecht für Ludwig mit ihrem Ex Mats Hummels. © Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels Sohn Ludwig ist krank und muss zu Hause wieder aufgepäppelt werden. Die Mutter verrät in ihrer Instagram Story, wie sich Ludwig zurzeit verhält.

Influencerin Cathy Hummels (34) erzählt immer wieder auf Social Media, wie wichtig ihr Sohn Ludwig (4) ist. Besonders nach der Scheidung von Fußballer Mats Hummels (33) gab der kleine Ludwig ihr Kraft. Doch Mama zu sein, ist nicht immer einfach, wie sie nun ganz offen verrät. Denn ihr Sohn hat sich erkältet und daher ist zurzeit einiges los bei den Hummels.

Die 34-jährige hält ihre Fans gerne über Instagram auf dem Laufenden. So postete sie nun ein Video in ihrer Story, in dem sie von der vergangenen Woche berichtet. Die Moderatorin erzählt von ihrem Sohn: „Er ist krank und die ganze Zeit kommandiert er mich rum.“ Nachdem die Mutter beim Einkaufen war und wieder zu Hause angekommen ist, ging es gleich weiter, wie sie lachend erzählte: „Jetzt schreit er da die ganze Zeit rum. Also ist er wirklich so krank oder tut er nur so, weil er genau weiß, ich mache alles für ihn?“

Sie nennt ihren Sohn „einen kranken König“

Sie selbst hatte sich auch angesteckt, ist aber mittlerweile wieder fit: „Eigentlich bin ich ja wieder gesund, sehr gesund sogar. Aber so einen kranken König zu Hause zu haben ist echt ein bisschen anstrengend.“ Sie fügt jedoch hinzu, dass es Ludwig mittlerweile schon viel besser geht und sie sich keineswegs beschweren will. Mittlerweile geht es beiden schon wieder so gut, dass sie raus in den Schnee zum Spazieren gehen können.