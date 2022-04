„Komme mir vor wie eine Verbrecherin“: Sarah Engels ist kein Fan vom Einkaufen ohne Maske

Von: Alica Plate

Sarah Engels kann sich noch nicht daran gewöhnen, ohne Maske einkaufen zu gehen © Screenshot/Instagram/sarellax3

Seit kurzer Zeit ist in einigen Bundesländern in Deutschland die Maskenpflicht entfallen. Doch Sarah Engels scheint davon noch etwas verwirrt zu sein. Auf Instagram spricht sie offen über ihre Erfahrung.

Köln - In wenigen Tagen geht es für Sarah Engels, ihrem Mann Julian und den Kids Alessio und Solea in den Urlaub. Doch bis dahin steht im Hause Engels noch einiges auf der To-do-Liste, wie die DSDS-Zweitplazierte in ihrer Instagramstory ihren Fans zu verstehen gibt. Dazu zählt auch der Wocheneinkauf - doch ohne Maske den Laden zu betreten, scheint für die Sängerin noch eine große Hürde zu sein.

Sarah Engels meldet sich nach ihrem Supermarkteinkauf bei ihren Followern

In etlichen Bundesländern in Deutschland ist die Maske gefallen - eine Entscheidung, die auf ganz unterschiedliche Meinungen trifft. Während Amira Pocher kürzlich offenbarte, froh darüber zu sein, dass die Maskenpflicht im Einzelhandel abgeschafft wurde, scheint sich TV-Kollegin Sarah Engels erst noch dran gewöhnen zu müssen.

Die Unsicherheit über das Entfallen der Maske ist in vielen Gesichtern der Deutschen definitiv anzusehen - während die einen die Neuerung feiern, greifen andere noch immer zum Schutz zu dem altbekannten Mittel. Auch Sarah Engels scheint ihre Maske noch nicht zu Hause lassen zu können, wie sie ihren Fans in ihrer Instagramstory vom 08. April erzählt.

Aus dem Auto meldet sich die hübsche Brünette nach ihrem Supermarktbesuch bei ihren Followern. „Übrigens finde ich es total komisch, ohne Maske in ein Geschäft zu gehen. Ich komme mir vor, wie so eine Verbrecherin, oder so. Als hätte ich irgendwas ganz Schlimmes angestellt. Irgendwie funktioniert das noch nicht. Weiß auch nicht, wieso“, so der DSDS-Star.

Kürzlich erstaunte Sarah Engels ihre Follower mit einem Schwangerschaftsrückblick. Dabei stellte sie ihre XXL-Babykugel sechs Stunden bevor die Fruchtblase geplatzt war, zur Show. Verwendete Quellen: Instagram.com/sarellax3