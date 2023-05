Kommt aus München: H.P. Baxxter zeigt neue Freundin – Sie ist 37 Jahre jünger

Teilen

Scooter-Star H.P. Baxxter ist frisch verliebt – in eine junge Studentin namens Sara. Auf Instagram zeigt er sein Liebesglück ganz offen.

H.P. Baxxter (59) hat eine neue Frau an seiner Seite: Der Scooter-Star turtelt jetzt mit einer deutlich jüngeren Studentin namens Sara. Die gebürtige Münchnerin ist erst 22 Jahre alt und damit 37 Jahre jünger als der Musiker. Der Altersunterschied tut ihrem Liebesglück allerdings keinen Abbruch. „Ja, wir sind zusammen – schon seit rund drei Monaten“, verrät der ehemalige DSDS-Juror gegenüber der Bild-Zeitung. Kennengelernt haben sich die Turteltauben in Baxxters Heimatstadt Hamburg. Die brünette Schönheit war für ihr Immobilienwirtschafsstudium von München nach Hamburg gezogen.

Schon beim ersten Treffen habe er sich verknallt. „Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns“, schwärmt Baxxter. Sara ist mittlerweile seine ständige Begleitung und reist mit ihm zu Veranstaltungen in ganz Deutschland. „Jetzt waren wir auf Sylt und sind danach gemeinsam zu einem Festival-Auftritt von Scooter nach Bayern gereist“, erzählt der Star. Das frisch verliebte Paar ist also unzertrennlich und verbringt am liebsten jede freie Minute zusammen.

H.P. Baxxter: So reagieren die Fans auf den Altersunterschied

Auf Instagram teilte der „Hyper, Hyper“-Interpret bereits vertraute Schnappschüsse mit seiner Herzensdame. Darauf strahlt das Duo Arm in Arm in die Kamera. Die Fans reagierten jedoch irritiert auf die Fotos. „Ist das deine Tochter?“, wollte ein Follower wissen. Andere hinterließen Kommentare wie „Schönes Bild mit der Tochter“ und „Das könnte deine Enkelin sein“.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Der Altersunterschied des Paars sorgte für wilde Diskussionen. „Meine Tochter ist 21, wenn ich mir vorstelle, dass sie mit einem Typen nach Hause kommt, der älter ist als ihr Vater, wird mir übel“, schrieb eine Userin. An anderer Stelle hieß es: „Schon wieder 30 Jahre jünger. Irgendwie seltsam. Die meisten Freundinnen bzw. Frauen, mit denen er zusammen war, waren immer ca. 20 Jahre jünger.“ Zuletzt war H.P. Baxxter mit dem 28 Jahre jüngeren Model Lysann Geller liiert.

Einige Fans nahmen den Künstler dagegen in Schutz. „Was für eine hübsche Frau an deiner Seite“, schwärmte ein User. Ein weiterer schrieb: „Ich gönn sie dir. Scheint eine klasse Frau zu sein.“