Kommt die räumliche Trennung? Meghan will nach Malibu ziehen, Harry hat „keinerlei Interesse“

Meghan Markle möchte in Hollywood ihre Karriere ankurbeln, doch Prinz Harry will von einem erneuten Umzug nichts wissen. Nur ein Argument könnte ihn umstimmen.

Montecito – Im sonnigen Kalifornien ziehen dunkle Wolken auf. Nach dem Rückzug aus der britischen Königsfamilie hatten Meghan Markle (42) und Prinz Harry (38) im kleinen Ort Montecito in der Nähe von Santa Barbara einen Rückzugsort gefunden. Gemeinsam mit ihren Kindern Archie (4) und Lilibet (2) bewohnen die Sussexes hier eine 14-Millionen-Dollar-Villa und genießen die Ruhe nach dem Sturm, hervorgerufen durch die Netflix-Doku „Harry & Meghan“ und Harrys Memoiren „Spare“ (dt.: „Reserve“).

Hollywood ruft – aber Prinz Harry stellt sich taub

Doch offenbar steht Prinz Harry mit seinem Wunsch nach Ruhe und Abgeschiedenheit alleine da, denn wie The Mirror unter Berufung auf das Woman‘s Day-Magazin berichtet, ist Ehefrau Meghan das Zuhause in Montecito inzwischen zu weit ab vom Schuss. Um nach Los Angeles zu kommen, muss man eine rund dreistündige Fahrt in Kauf nehmen. Dort befindet sich die William Morris Agency, eine renommierte Künstleragentur, bei der die ehemalige „Suits“-Schauspielerin seit dem Frühjahr unter Vertrag steht.

Zukünftig will Meghan Markle vermehrt als Produzentin in Erscheinung treten. Um näher am Geschehen in Hollywood zu sein, schwebt ihr jetzt offenbar ein neuer Wohnsitz in Malibu vor. Hohe Promi-Dichte und kurzer Fahrtweg – Musik in Meghans Ohren. Prinz Harry soll hingegen keine Lust auf einen Ortswechsel haben. „Sie haben sich die Gegend angeschaut, als sie in die USA gezogen sind, und er war kein Fan davon“, so ein Insider laut Woman‘s Day. Der Herzog von Sussex störe sich an „zu vielen Touristen und Strandgängern“ und ziehe Malibu lediglich für kurze Besuche in Betracht, nicht jedoch als Lebensmittelpunkt.

Malibu – die Heimat der Schönen und Reichen Das an Kaliforniens Küste gelegene Malibu (circa 10.700 Einwohner) gilt als Surferparadies und dank der Nähe zu Hollywood als Promi-Hotspot. Hier wurden unter anderem Serien wie „Baywatch“ gedreht, auch „Two and a Half Men“ setzte auf die malerische Umgebung. Stars wie Tom Hanks (67), Cher (77), Robert Downey Jr. (58) oder Miranda Kerr (40) haben hier ihre Anwesen.

Ab nach Malibu: Nur für seine Kinder könnte Prinz Harry die Umzugskartons noch mal packen

Die Lösung könnte ein Zweitwohnsitz sein, doch das ist dann wohl selbst den Sussexes zu dekadent. „Sie können sich auf keinen Fall sowohl Montecito als auch das von Touristen überfüllte Malibu leisten, an dem Harry keinerlei Interesse hat“, betont der Insider. Umstimmen ließe sich Prinz Harry wohl nur, wenn er davon überzeugt wäre, dass seine Kinder in Malibu bessere Möglichkeiten hätten. Harry, der als Sohn von König Charles III. (74) und Prinzessin Diana (36, † 1997) im Scheinwerferlicht aufwuchs, legt zwar viel Wert auf Privatsphäre, eine gute Schulbildung und die Gesellschaft von Gleichaltrigen sind allerdings auch nicht zu unterschätzen.

Meghan Markle zieht es nach Malibu (rechts), Prinz Harry will lieber in Montecito bleiben. (Fotomontage)

„Homeschooling mag für viele Besserverdiener im Bundesstaat die Norm sein, doch die Schulen in Malibu sind bei prominenten Eltern beliebt“, so die Quelle. Dort könnten Archie und Lilibet anders als in der streng bewachten Nachbarschaft in Montecito Kontakte zu anderen Kindern knüpfen und Freundschaften schließen. Wer sich am Ende durchsetzt, bleibt abzuwarten, laut GB News verfolgt Meghan ihr Ziel, „eine Powerplayerin in Hollywood“ zu sein, aber hartnäckig – gerade in Zeiten, in denen es mit „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig (40) zum ersten Mal eine Frau geschafft hat, mit einem Film über eine Milliarde US-Dollar einzuspielen. Experten prophezeien bereits, dass die Ehe von Harry und Meghan „in 5 bis 10 Jahren am Ende“ ist. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, womansday.com, gbnews.com

