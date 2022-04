„Komplett die Arme heruntergelaufen“: Sarah Harrison litt unter heftigen Schweißausbrüchen

Sarah Harrison hatte mit starken Schweißausbrüchen zu kämpfen © instagram.com/sarah.harrison.official

Sarah Harrison verriet, dass sie als Teenager unter starker Schweißbildung litt. Die zweifache Mama konnte nur noch schwarze Outfits tragen. Sie löste das Problem mit einem speziellen Deo.

Dubai – Sarah Harrison (30) sprach offen darüber, dass sie als Teenager oftmals unter sehr heftigen Schweißausbrüchen litt. Die Ehefrau von Dominic Harrison (30) teilt auf Instagram regelmäßig Inhalte rund um die Themen Beauty, Lifestyle und Fashion und enthüllte jetzt, welches Beauty-Thema ihr in ihrer Pubertät besonders viele Schwierigkeiten bereitete.



Dabei habe die Influencerin unter extremer Schweißbildung gelitten, die sie so sehr belastete, dass sie wegen des starken Schwitzens nur noch schwarze Kleidung anzog. In ihren Instagram Stories antwortete die Mama von zwei Töchtern auf die Frage ihrer Follower, die wissen wollten, welches Deo sie verwendet. Daraufhin verriet sie ganz offen: „Ich habe in der Pubertät unter sehr starken Schweißausbrüchen gelitten.“

Um zu verdeutlichen, dass es bei dem unangenehmen Beauty-Problem für sie um mehr als nur das Finden des richtigen Produkts ging, fügte sie hinzu: „Mir ist wirklich der Schweiß komplett die Arme heruntergelaufen, ohne dass ich mich irgendwie bewegt habe.“

Die Schweißbildung der blonden Schönheit soll sogar so extrem gewesen sein, dass die zweifache Mama nur noch schwarze Outfits tragen konnte! Das starke Schwitzen und die daraus resultierenden Schweißflecken hielten sie davon ab, farbenfrohe und helle Kleidung zu tragen. „Ich konnte früher nur schwarz tragen, was eine totale Belastung war!“, erinnerte sie sich.

Das belastende Problem konnte die TV-Persönlichkeit jedoch schließlich mit einem speziellen Deo bekämpfen, das ihr von einem Arzt verschrieben wurde. Heute hat die Reality-Show-Teilnehmerin ihre starke Schweißbildung im Griff und kann sich in bunten und hellen Outfits zeigen, in denen sie auch in den gemeinsamen Schnappschüssen mit ihren Töchtern zu bewundern ist!