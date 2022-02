„Sieht mega aus“: Caro Robens begeistert ihre Fans mit neuem Selfie

Teilen

Komplett neuer Look - Caro Robens überrascht ihre Fans mit Selfie (Fotomontage) © Catherine Waibel/dpa/picture alliance & RTL / 99pro media

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens überrascht ihre Follower immer wieder mit unterschiedlichen Haarfarben oder anderen äußerlichen Veränderungen. Mit ihrem neuen Look haben Fans allerdings überhaupt nicht gerechnet.

Mallorca - Kaum ein „Goodbye Deutschland“-Fan kennt Caro (43) und Andreas Robens (55) nicht. Stets gut gelaunt und durchtrainiert ist das Auswanderer-Pärchen schon seit vielen Jahren ein Teil der VOX-Besetzung. Und nicht nur in der Show sind die TV-Promis zu sehen - auch an der 2020er Ausgabe des „Sommerhaus der Stars“ nahmen Caro und Andreas Robens teil.

Neben ihren TV-Auftritten lässt das Pärchen Fans und Follower auch via Social Media an seinem gemeinsamen Leben teilhaben. So postete Caro Robens vor Kurzem ein Selfie - und überraschte ihre Fans mit einem völlig neuen Look, wie tz.de berichtet.

Caro Robens polarisiert mit ihrem Aussehen

Fans der „Goodbye Deutschland“-Stars sind Veränderungen von Caro Robens bereits gewöhnt. Immerhin sah die 31-Jährige bei ihrem Treffen mit Ehemann Andreas noch ganz anders aus - ist heute fast kaum mehr wieder zu erkennen. Und egal, ob schlank oder muskulös, blond oder rothaarig, glatte Haare oder Dreadlocks - im Laufe der vergangenen Jahre hat die 43-Jährige schon viele Looks ausprobiert.

„Sieht mega aus“: Caro Robens begeistert ihre Fans mit neuem Selfie

Auch wenn nicht immer alle begeistert sind von den äußerlichen Veränderungen der Wahl-Spanierin - mit ihrem neuesten Look haut Caro Robens ihre Fans restlos vom Hocker. In einem neuen Instagram-Post zeigt sich die Ex-“Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin nämlich nicht wie sonst mit Pferdeschwanz oder abrasierter Seite, sondern mit offenen Haaren, Mittelscheitel und definierten Augenbrauen.

Fans sind begeistert von Caro Robens neuer Frisur (Fotomontage) © Screenshots Instagram

„Gefällt mir richtig gut“, „Wow Caro“, „Siehst richtig schön aus“ und „Tolles Bild, tolle Frau“, schreiben die Follower begeistert. Kaum negative Äußerungen finden sich in der Kommentarspalte unter dem Foto. Und auf die wenigen, die erscheinen, reagiert Caro Robens gekonnt. „Will ich gar nicht. Das wäre nicht ich“, antwortet die TV-Darstellerin einem Abonennten, welcher sich beschwert, dass sie keinen Pony trägt.