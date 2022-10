Sie spricht von „Extremen“: Matthias Reims Freundin Christin Stark sagt komplette Tour ab

Teilen

Überraschend hat Matthias Reims Frau Christin Stark ihre für Oktober geplante Clubtour aus familiären Gründen abgesagt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender

Völlig überraschend hat Matthias Reims Frau Christin Stark ihre für Oktober geplante Clubtour aus familiären Gründen abgesagt. Die Schlagerfans stehen hinter ihr und zeigen sich verständnisvoll.

Deutschland - Aufgeregt und voller Vorfreude strahlend hatte die Schlagersängerin Christin Stark (32) bereits Ende letzten Jahres in einer Instagram-Story angekündigt, im Oktober 2022 auf Tournee gehen zu wollen. Gerade eingefleischte Fans hatten sich auf das intime Format mit kleineren Spielorten besonders gefreut.



In zehn Tagen wäre es endlich losgegangen. Insgesamt sechs große deutsche Städte (darunter Leipzig, Köln und Stuttgart) hätte Christin im Rahmen ihrer „Rock mein Herz“-Tour beehrt. Ihr Ehemann Matthias Reim (64) wäre laut mdr.de mit der gemeinsamen Tochter Zoe zu Hause geblieben. So war zumindest der Plan – doch dann kam alles anders.

Christin Starks Familie braucht sie jetzt

Auf Instagram richtete sich Schlagersängerin Christin Stark nun mit einer traurigen Botschaft an ihre Follower: „Hey Freunde, 1 Jahr voller Ereignisse… Liebe und Tränen, Glück und Angst. Oft gehen Extreme Hand in Hand. Eine lange Tourvorbereitung und die Tour selber ziehen die Konsequenz mit sich, nicht zu Hause sein zu können. Doch genau dort werde ich zurzeit gebraucht.“

Die Extreme, von denen Christin spricht, dürften auf die Geburt von Töchterchen Zoe im März 2022 auf der einen und die Krankheit ihres Ehemanns auf der anderen Seite sein. Laut bild.de hatte Schlagerveteran Reim während seiner diesjährigen Tournee immer wieder mit gesundheitlichen Problemen gekämpft: Erst litt er unter einer Sommergrippe, dann bekam er eine Stimmbandentzündung. Konzerte im September und Oktober mussten abgesagt und auf Termine im Dezember verschoben werden. Wie es scheint, braucht der Schlagerstar jetzt eine Menge Ruhe – und die Unterstützung seiner Familie!

Schlagerfans haben Verständniss für Matthias Reims Frau Christin Stark



Christin Starks Fans sind mit Sicherheit enttäuscht, zeigen aber in den Kommentaren auf Instagram viel Verständnis und bestärken sie darin, dass ihre Familie jetzt oberste Priorität haben sollte. Und schließlich – das verspricht die Musikerin ebenfalls in ihrem Post – ist es aufgehoben, nicht aufgeschoben. So schreibt die Blondine: „Ich will und werde wieder mit euch ROCKEN! Das ist ein „STARK“es versprechen!!!“

Kinderfotos im Netz: Ein heikles Thema für Eltern. Auch Christin Stark und Matthias Reim mussten sich nach der Geburt ihrer Tochter darüber Gedanken machen, ob sie Zoe im Netz zeigen oder nicht. Doch die beiden Schlagerstars waren sich schnell einig, dass sie sie nicht im Internet zeigen wollen.