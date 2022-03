„Konnte mich eine lange Zeit nicht überwinden“: Neues Musikvideo von Ben Zucker feiert endlich Premiere

„Was für eine geile Zeit“ heißt der neue Song von Ben Zucker. Aufgrund der momentan eher düsteren Zeiten war der Schlagerstar unsicher, ob er den dazugehörigen Clip veröffentlichen soll. (Fotomontage) © Instagram/Ben Zucker

Berlin – Der Songtitel „Was für eine geile Zeit“ scheint derzeit nicht unbedingt die Stimmung der meisten Menschen widerzuspiegeln. Zwei Jahre Corona-Krise und jetzt der furchtbare Krieg in der Ukraine — bisher war 2022 kein Jahr, das Hoffnung auf bessere Zeiten bringt. Dem ist sich auch Ben Zucker bewusst, wie er in seinem neuesten Instagram-Post beweist. Mit einem Clip erinnert der Schlagerstar an seinen Auftritt beim „Ich find Schlager toll“-Konzert im Dezember 2021, bei dem er mit dem Gute-Laune-Lied das Publikum begeisterte. In seinem Beitrag erklärt er, weshalb das Musikvideo zum Song erst jetzt seine Premiere feiert.

„Liebe Bande, ich konnte mich eine lange Zeit nicht überwinden, diese Videopremiere stattfinden zu lassen. ‚Was für eine geile Zeit‘ ist aktuell einfach nicht die Botschaft, die zutrifft… Ganz im Gegenteil“, schreibt der Musiker auf Social Media. Offenbar zweifelte Ben, ob es in Ordnung geht, seinen Fans, trotz Gewalt und Krieg in der Welt, mit seinem Lied ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Doch der Sänger weiß auch, wie wichtig es ist, Menschen durch seine Musik zu verbinden.

Ben Zucker feiert trotz Corona und Ukraine-Krieg seine Videopremiere — und das hat einen Grund

Auch Monate später erinnert sich Ben Zucker noch immer gerne an seinen Auftritt beim „Ich find Schlager toll“-Konzert zurück. Insbesondere seine Darbietung von „Was für eine geile Zeit“ ist ihm eindrucksvoll in Erinnerung geblieben. Genau deshalb will der Künstler den passenden Videoclip zum Song jetzt mit seinen Fans teilen, wie er in seinem Insta-Post weiter schreibt.

„Dennoch ist der Live-Auftritt beim ICH FIND SCHLAGER TOLL! Konzert für mich eine so wichtige Erinnerung an einen schönen Moment“, erklärt Ben seine Motivation zur Video-Premiere, „ein Moment, der jetzt noch viel kostbarer erscheint und uns zumindest etwas Freude und Ablenkung schenken kann.“ Dass gerade in düsteren Zeiten kurze Augenblicke der Freude und des Zusammenseins besondere Bedeutung haben, ist Ben also sehr wohl bewusst. Seine Fans freuen sich sicher über das neue Musikvideo des Schlagersängers.