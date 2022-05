„Konnte mich nicht alleine anziehen“: Joelina Karabas gibt Update nach Brustverkleinerung

Teilen

Joelina Karabas gibt Update nach ihrer Brustverkleinerung © instagram.com/joelinakrbs

Joelina Karabas gibt ihren Fans ein Update nach ihrer Brustverkleinerung. Die Tochter von Danni Büchner konnte sich nach der Operation nicht alleine anziehen und war auf die Hilfe ihrer Mutter angewiesen.

Mallorca – Joelina Karabas (23) verriet ihren Followern, wie es ihr nach ihrer Brustverkleinerung geht. Die Tochter von Danni Büchner (44) ließ ihre Fans an einem Update zu ihrer Gesundheit teilhaben und sprach unter anderem darüber, dass sie nach der Operation auf die Hilfe von anderen angewiesen gewesen sei und auch Hilfe beim Anziehen benötigte. Für den Eingriff hatte sich der Star entschieden, weil sie aufgrund ihrer großen Oberweite unter sehr starken Rücken- und Nackenschmerzen gelitten hatte und diese nicht mehr aushielt.



Auf ihrer Social-Media-Plattform auf Instagram veranstaltete die blonde Schönheit jetzt eine Frage-Antwort-Runde zum Thema Brustverkleinerung und erzählte dabei, dass sie nach der Operation etwas eingeschränkt gewesen sei. Deshalb habe sie sich beim Anziehen von anderen helfen lassen und schaffte es anfangs auch nicht, Dinge wie Flaschen selbst zu öffnen.

Die Prominente enthüllte: „Am Anfang konnte ich nicht mal eine Flasche aufdrehen und konnte mich z. B. auch nicht alleine anziehen.“ Sie fügte hinzu, dass sie sich aktuell immer noch etwas schonen müsse. „Ich musste bzw. muss immer noch vorsichtig sein und darf nicht zu schwere Sachen heben, was auch normal ist“, verkündete die Tochter der TV-Bekanntheit.

Joelina Karabas: Update nach Brustverkleinerung!

Joelina sprach zudem darüber, dass sie sehr dankbar für die Hilfe gewesen sei, die sie nach dem Eingriff von ihrer Mutter und auch von ihren Geschwistern bekam. Sie erklärte glücklich: „Ich hatte zum Glück auch Hilfe von Mama und meinen Geschwistern und bin sehr dankbar dafür.“ Einer ihrer Tipps an all ihre Fans, die auch über eine Brustverkleinerung nachdenken, sei es, die Zeit nach der Brust-OP am besten nicht alleine zu verbringen. „Wenn ihr jemanden bei euch habt, ist es viel besser und ich würde es euch auch empfehlen“, betonte die 23-Jährige.