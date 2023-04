Sorge bei den Reimanns: Manus Tochter Janina leidet an Mastitis

Von: Jonas Erbas

Auch wenn „Die Reimanns“ gerade nicht über die Fernsehbildschirme flimmern, halten Manu und Co. ihre Fans im Netz auf dem Laufenden. Nun teilt Tochter Janina beunruhigende Neuigkeiten.

Portland – Anders als ihre Eltern Mama Manu (54) und Stiefpapa Konny Reimann (67), die seit Ende 2015 auf Hawaii leben, hat Janina Reimann (35) im Nordwesten der USA eine Heimat gefunden. Dort lebt die zweifache Mutter, die schon in Jugendjahren durch „Goodbye Deutschland“ und „Die Reimanns“ berühmt wurde, mit ihrem Ehemann Coleman und den beiden Kindern im US-Bundesstaat Oregon. Doch das Familienglück der 35-Jährigen trübt nun eine besorgniserregende Diagnose.

Manu Reimanns Tochter Janina erkrankt – schmerzhafte Entzündung an der Brust

Fernab ihrer einstigen Heimat haben sich die Reimanns bereits vor fast zwei Jahrzehnten ein neues Leben aufgebaut – mit Erfolg: Während Manu und Konny Reimann in Pūpūkea an der Nordküste der hawaiianischen Insel Oʻahu das Leben in vollen Zügen genießen, hat Tochter Janina auf dem Festland als Mutter, Ehefrau und Influencerin (über 109.000 Instagram-Follower) alle Hände voll zu tun. Ihren Alltag dokumentiert sie regelmäßig auch im Netz – und teilt dort hier und da ganz offen auch die Dinge, die sie belasten.

Denn inmitten des trauten Familien- und Kinderglücks musste die 35-Jährige zuletzt einen herben Rückschlag verkraften: Bei Instagram enthüllte Janina Reimann jüngst, an Mastitis zu leiden. Dabei handelt es sich um eine (meist) bakterielle Entzündung der Brust- beziehungsweise Milchdrüsen – ein Krankheitsbild, das vor allem bei stillenden Müttern auftritt. Ursache ist ein nicht gelöster Milchstau. Betroffene sollten sich in jedem Fall in ärztliche Behandlung geben.

Symptome einer Mastitis Fieber Zumeist einsteige Schmerzen im Bereich der Brustwarze Überwärmung der Brust Rötung der Brust Tastbare Schwellung der Brustdrüse Schwellung der Achsel-Lymphknoten Veränderung des Milchsekrets

Janina Reimann litt schon zuvor zweimal an Mastitis – sie befindet sich auf dem Weg der Besserung

Auch Janina Reimann hat schnell reagiert, wie sie in ihrer Instagram-Story erläutert: „Ich dachte, ich kann es noch mit ein bisschen Pumpen retten, aber hat dann doch nicht geklappt.“ Nun muss die Erkrankung mithilfe von Antibiotika behandelt werden – eine Prozedur, welche die Tochter von Manu Reimann bereits kennt: Sie habe „schon zum dritten Mal Mastitis“, berichtet sie im Netz.

Janina Reimann teilt auf Instagram vorwiegend glückliche Familienbilder, hier und da gibt sie allerdings auch Einblicke in die Schattenseiten ihres Alltags. Jüngst offenbarte sie etwa, an einer Brustdrüsenentzündung erkrankt zu sein © Screenshot/Instagram/Janina Reimann

Wie ihre Instagram-Beiträge der Folgetage allerdings vermuten lassen, befindet sich die 35-Jährige bereits auf dem Weg der Besserung: Ihre beiden Kids halten sie ordentlich auf Trab und sorgen damit für eine willkommene Abwechslung. Und auch ihre Mama steht der zweifachen Mutter aus der Ferne sicher bei. Die hatte für ihre Fans jüngst allerdings schlechte Neuigkeiten. Neue TV-Folgen rund um die Reimanns werde man erst Ende des Jahres sehen, so Manu kürzlich. Verwendete Quellen: instagram.com/janina_reimann23, medela.de