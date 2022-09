Konny Reimann taucht mit 4-Meter-Haien - ohne Schutzkäfig

Teilen

Konny und Manu Reimann sind wieder bei Kabel Eins © Kabel Eins

Hai-Alarm auf Hawaii bei der „Goodbye Deutschland“-Familie Reimann. Zum Auftakt der neuen Staffel am Sonntag bei Kabel Eins startet Draufgänger Konny gleich mit einer besonderen Challenge durch: Tauchen mit Haien ohne Schutzkäfig.

Hawaii – Die Auswanderer-Familie um Konny Reimann legt mit einem Familientreffen los, das natürlich nicht ohne Überraschungen bleibt. Dazu sind Tochter Janina, Ehemann Coleman und Söhnchen Charlie bei Konny und Manu Reimann zu Besuch. Sogar Sohn Jason nimmt den langen Flug aus Texas zu seinen Eltern nach Hawaii auf sich. Jason kam allerdings ohne seine Ex Hunter und ohne die beiden gemeinsamen Söhne. Offiziell, weil die Kids kein Schulfrei bekamen – oder vielleicht doch, weil Hunter neues Liebesglück mit einem anderen Mann gefunden hat?

Davon lassen sich die Reimanns aber nicht beirren. Damit keine Langeweile aufkommt, lässt Konny seinen Sohn und seinen Schwiegersohn zur ersten Herausforderung antreten: Messerwerfen! Natürlich läuft das Ganze nicht ohne Hintergedanken – der Gewinner darf aussuchen, welchen Ausflug die Familie unternehmen soll. Und wie zu erwarten trägt Konny den Sieg davon. Der hatte nämlich schon heimlich das Messerwerfen auf die Dartscheibe geübt.

Konny Reimann: Schwimmen mit vier Meter langen Galapagoshaien

Konny hat auch gleich eine Idee für den gemütlichen Ausflug. Er macht sich auf zum Hai-Tauchen – und zwar ohne Schutzkäfig, im offenen Meer, umringt von dutzenden 4-Meter-Haien. Der sonst so coole Konny Reimann spürte dann doch den einen oder anderen Adrenalin-Schub, wie er im Nachhinein zugibt: „Das ist schon ein himmelweiter Unterschied, als wenn man jetzt mit‘m Käfig taucht. Das Feeling ist ein ganz anderes. Vor allem, wenn Du in so einer Horde von Haien drin bist.“ Die Damen des Hauses hatten sich dagegen zu einem Kontrastprogramm entschlossen und sind lieber an Land geblieben. Doch nicht untätig, denn bei Manu und Janina war auch körperliche Betätigung angesagt. Sie ließen sich im Hula unterweisen, dem traditionellen Tanz auf Hawaii.