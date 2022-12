Konny und Manu Reimann feiern sieben Jahre auf Hawaii

Konny und Manu Reimann genießen ihr Leben auf Hawaii. © Instagram/Manuela Reimann

Konny und Manu Reimann leben mittlerweile seit sieben Jahren auf Hawaii. Pünktlich zu ihrem Jubiläum posten sie nun ein Video auf Instagram.

Die kultigen „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Konny (67) und Manu Reimann (54) feiern ein besonderes Jubiläum. Das Paar wanderte im Jahr 2004 mitsamt den Kindern (wusstet ihr, dass es gar nicht Konny Reimanns leibliche Kinder sind?) von Hamburg nach Texas aus. Doch dort waren sie nicht zu einhundert Prozent glücklich und so verschlug es die Familie vor sieben Jahren von Texas auf die sonnige Insel Hawaii. Das 7-jährige Jubiläum feiern die Reimanns nun mit einem Post auf Instagram.

Wohin geht es als Nächstes?

Manu Reimann lädt anlässlich der 7 Jahre auf Hawaii ein Video auf Instagram hoch. Darauf ist sie zusammen mit ihrem Konny vor dem eigenen Pool stehend zu sehen. Konny hat eine selbst gebaute „7“ aus Holzbrettern in der Hand, die mit einer Blumenkette geschmückt ist. „Aloha“, ruft Manu und Konny fügt hinzu: „Moin“. Die Auswanderin sagt: „Sieben Jahre sind wir jetzt schon auf Hawaii. Ihr Partner meint: „Und wer weiß, in 7 weiteren Jahren sind wir vielleicht woanders“. Manu lacht daraufhin und ruft: „Wer weiß! Vielleicht aber auch nicht.“

Die Fans feiern mit den Reimanns mit

Die Fans freuen sich sehr für die Reimanns, insbesondere weil diese in dem Video so glücklich wirken. Jemand schreibt unter den Post: „Happy Anniversary für meine Lieblings Auswanderer. Was ihr geschafft habt, ist einfach mega. Auf viele weitere wunderbare Jahre für und mit euch.“ Ein anderer Follower kommentiert begeistert: „Schon 7 Jahre?!? Wie die Zeit rennt!”. Bei den Reimanns scheint es nicht langweilig zu werden und die Fans sind bereits gespannt, ob sie auf Hawaii bleiben oder ob es sie wo andern hin verschlägt.