Konny und Manu Reimann kehren nach Deutschland zurück – der Grund dürfte Fans freuen

Dank „Goodbye Deutschland“ und Co. wurden die Reimanns landesweit berühmt. Im Herbst kehren die Kult-Auswanderer erneut in ihre alte Heimat zurück.

O‘ahu, Hawaii – Vor rund 20 Jahren verlagerten Konny (67) und Manu (54) Reimann ihren Lebensmittelpunkt von Deutschland in die Vereinigten Staaten, wo sie ihr Glück zunächst im texanischen Gainesville suchten, später allerdings nach Hawaii umsiedelten. Seine Wurzeln hat das Paar allerdings nie vergessen – und darf sich deshalb auf ein emotionales Wiedersehen mit der alten Heimat freuen.

Grund zur Freude: Die Reimanns kehren im Herbst nach Deutschland zurück

Immer wieder erkundigen sich Fans, ob es die Reimanns nicht doch wieder zurück nach Deutschland ziehe. Ausgeschlossen scheint das nicht. Auf Hawaii haben es sich die beiden allerdings inzwischen hei­me­lig gemacht, leben dort vor paradiesischer Kulisse auf einem großzügig geschnittenen Grundstück. Ganz vergessen haben Konny und Manu ihre deutsche Heimat aber nie, immerhin lebt dort ein Großteil ihrer Fans.

Die haben allen Grund zur Freude: Wie das Auswanderer-Paar bereits im Frühling via Instagram und Co. mitteilte, werden die beiden schon sehr bald gemeinsam Deutschland einen Besuch abstatten – und das mit tollen Neuigkeiten im Gepäck: Auf der „Sabbelstunde mit Konny“ haben Reimanns-Fans die Gelegenheit, ihre Lieblings-Auswanderer auf deren Tour in einer von 14 deutschen Städten anzutreffen. Die Events selbst finden in eigens dafür angemieteten Kinosälen statt.

Sabbelstunde mit Konny: Tour-Termine im Überblick Offenbach (24. Oktober)

Trier (25. Oktober)

Mülheim (26. Oktober)

Hannover (29. Oktober)

Oldenburg (30. Oktober)

Bremen (31. Oktober)

Hamburg (1. November)

Wolfsburg (2. November)

Magdeburg (3. November)

Halle (4. November)

Würzburg (5. November)

Stuttgart (7. November)

Augsburg (9. November)

München (10. November)

„Bauprojekte, Missgeschicke, lustige Episoden“: Das erwartet Reimanns-Fans bei der „Sabbelstunde“

Vor Ort erwartet die Besucher dann ein Abend, der ganz im Zeichen der Reimanns steht. Dazu heißt es auf der Website der Veranstaltung: „Neben ihrem brandneuen Buch haben Sie jede Menge Geschichten und Anekdoten dabei und geben Einblick in ihr einzigartiges Leben – Langeweile ausgeschlossen. Ob Bauprojekte, Missgeschicke oder lustige Episoden – geht nicht, gibt‘s nicht bei den Reimanns.“

Auf Hawaii haben sich Konny und Manu Reimann ihr persönliches Paradies errichtet, dennoch stehen die Zeichen auf Abschied – wenngleich nur für kurze Zeit: Im Herbst stehen einige Tour-Termine in Deutschland an © Screenshot/Instagram/Manuela Reimann

Außerdem werden Konny und Manu auf ihrer Tour Autogramme geben und eigenes Merchandise verkaufen. Tickets für die Veranstaltungen sind begehrt und neigen sich mancherorts bereits dem Ende.