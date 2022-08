„Konsistenz“ des Stuhlgangs eintragen: Anne Wünsche hat nun ein Klo-Gästebuch

Teilen

Anne Wünsche möchte ein Klo-Gästebuch verkaufen, wo Leute von ihrem Stuhlgang berichten © Instagram/anne_wuensche

Influencerin Anne Wünsche gibt Klo-Gästebuch in den Druck. Geruch, Lautstärke und Konsistenz des Stuhlgangs – alles soll darin verewigt werden.

Berlin – Influencerin Anne Wünsche (30) hat ein neues Projekt. Für ihren Onlineshop, der den schönen und unschuldigen Namen „Glitzer im Kopf“ trägt, soll es nämlich ganz bald ein neues Buch geben, was sich weniger um Glitzer und mehr um ein Tabuthema aus dem stillen Örtchen dreht. Anne Wünsche möchte ein Buch verkaufen, das vom Stuhlgang handelt.

Möchte man von anderen Menschen wirklich Informationen haben, wie das läuft, lief oder aussieht, fragt man sich? Anne Wünsche schon – die 30-Jährige glaubt nämlich, die Welt braucht ein Klo-Gästebuch. Und das geht nun in den Druck und ist in wenigen Wochen über den süß klingenden Onlineshop zu erwerben. In ihrer Instagram-Story nimmt Anne ihre Follower nun auf den letzten Zügen vor dem finalen Buchdruck mit.

Merkmale der Sitzung: Von Ninja bis Presslufthammer

Via ihrer Instagramstory gibt der Realitystar erste Einblicke in das Gästebuch für das stille Örtchen, das sie gerade Korrektur lesen und für den Druck freigeben soll. Darin werden Kreuzworträtsel zum Zeitvertreib und genügend Platz zum Geschichten erzählen sein. Außerdem sollen unter anderem Merkmale zur Sitzung auf einer Skala von Ninja zu Presslufthammer angegeben und auch Auswahlmöglichkeiten zum Geruch und zur Konsistenz des Erzeugnisses angekreuzt und sogar beschrieben werden können.



Wenn das noch nicht genug Informationen sind, darf sogar noch ein Bild zum Thema gemalt werden. Ob das so notwendig ist? Anne Wünsche klingt zumindest begeistert und möchte in dem Buch noch Platz für Klo-Witze und Klo-Geschichten ergänzen. Hier sollen diejenigen, die sich in einem solchen Gästebuch verewigen, die Chance erhalten, von ihren besten Erfahrungen auf der Örtlichkeit zu berichten.

Von der Spielerfrau zur Mama, Moderatorin und Unternehmerin: Cathy Hummels Veränderung in Bildern Fotostrecke ansehen

In drei bis vier Wochen soll das Klo-Gästebuch schätzungsweise erhältlich sein, erklärt Wünsche in ihrer Instagramstory. Sobald ihre neueste Lektüre im Druck ist, wird direkt am nächsten Buch gearbeitet. Bei der außergewöhnlichen Themenwahl können wir wohl gespannt sein, was sie sich als Nächstes einfallen lässt.