„Kontakt zur Erde verloren“: FC-Bayern-Fans streiten über pompöse Gucci-Weste von Serge Gnabry

Von: Matthias Kernstock

Nationalspieler Serge Gnabry wird im Netz für seine pompösen Looks derzeit als „Gucci Gnabry“ betitelt. © Imago Images / dpa Sebastian Christoph Gollnow / Facebook

FC-Bayern-Star Serge Gnabry (26) verdient 9 Millionen Euro beim Rekordmeister. Der sympathische Nationalspieler wird im Netz aber gerade für seine pompösen Looks als „Gucci Gnabry“ betitelt. Ein Fan meint sogar, er habe den „Kontakt zur Erde verloren“.

München - An der Säbener Straße in München fahren täglich teure Autos auf und ab: Die Spieler des FC Bayern München geizen nicht mit Reizen in Sachen Fortbewegung. Bei Jahreseinkommen im zweistelligen Millionenbereich ist auch einiges möglich, wie tz.de berichtet.

Deutsche Nationalmannschaft trifft sich in Frankfurt

Doch auch die Outfits der Stars des FC Bayern München (hier alle News) sind teilweise meisterhaft teuer, wie Rechtsaußen Serge Gnabry immer wieder eindrucksvoll beim DFB beweist (hier alle News zum Spieler Gnabry).

Bayern-Star Serge Gnabry (26) kam mit extra-großer beiger Gucci-Weste im Wert von über 2.500 Euro. © Sebastian Christoph Gollnow

Gerade trifft sich die Deutsche Nationalmannschaft in Frankfurt. Die Vorbereitung auf die WM 2022 in Katar hat oberste Priorität. In zwei Freundschaftsspielen trifft das deutsche Team zunächst am Samstag in Sinsheim auf Israel, tritt dann am darauffolgenden Dienstag in Amsterdam zum Spiel gegen Holland an.

„Gucci Gnabry“ zeigt pompösen Look bei Ankunft in Frankfurter Hotel

Am Montagabend ab 17 Uhr trafen die Stars der Nationalmannschaft nacheinander im Teamhotel Kempinski Gravenbruch im Frankfurter Süden ein. Besonders FC-Bayern-Star Serge Gnabry (Marktwert: 70 Millionen Euro) bewies modisches Talent abseits des Rasens.

Seine pompöse Gucci-Weste im Wert von über 2.500 Euro (laut bild.de) löste bei den Fotografen Knipseralarm aus. Kumpel Leroy Sané (26) fiel durch ein Sweatshirt mit Hummer-Print der Marke Bode (ca. 500 Euro) sowie Schuhe im Pantoffel-Look auf. Die Looks der Stars sind immer Anlass für böse Kommentare in den Sozialen Netzwerken - zu unrecht.

Sportstars stehen besonders im Fokus der Öffentlichkeit, haben große Verantwortung in ihrer Vorbildfunktion. Schließt das teure Mode aus? Nein. Dass viele junge Spieler neben dem Sport auch modisch interessiert sind, vergessen einige Fans bei Facebook und Twitter ganz offensichtlich.

Gnabry-Buddy Leroy Sané trägt Sweatshirt mit Hummer-Aufdruck

In den sozialen Netzwerken sorgen die teuren Looks der Bayern-Profis immer wieder für Neid und Missgunst bei den Facebook-Usern. David Quosdorf schreibt unter einen Post: „Völlig den Kontakt zur Erde verloren die Jungs.“ Und Dennis Sievers meint: „Das sind Jungs, die niemals Fußball spielen würden, wenn sie nicht massenhaft Kohle dafür kriegen würden. Das ist leider nicht mehr mein Fußball.“

Leroy Sané (26) fiel durch ein Sweatshirt mit Hummer-Print der Marke Bode (knapp 500 Euro teuer) sowie Schuhe im Pantoffel-Look auf. © Sebastian Christoph Gollnow dpa

Fan meint bei Facebook tz: „Warum nicht? Ist doch eine schöne Weste“

Monika Schlattl kann den Neid nicht nachvollziehen: „Warum nicht? Ist doch eine schöne Weste“ schreibt sie bei Facebook tz unter den Beitrag. Auch Michael Angermeier kann die Diskussionen um eure Markenklamotten bei Fußballern nicht nachvollziehen: „Wenn er sich es leisten kann.“

Verwendete Quellen: bild.de, transfermarkt.de