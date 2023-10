Ernster Hintergrund: Darum trinkt Andrea Berg vor jedem Konzert einen Schnaps

Schrecklicher Unfall

Kürzlich gab Schlagersängerin Andrea Berg ihr Ritual vor einer Show bekannt. Das wichtigste Utensil dafür: ein kleiner Jägermeister. Warum dieser Brauch für sie unverzichtbar geworden ist, hat einen ernsten Grund.

Aspach – In einem Interview mit schlager.de zeigte sich Andrea Berg (57) in Plauderlaune. Bei der Frage, ob sie vor Auftritten ein Ritual habe, muss die Schlager-Ikone weiter ausholen. Mit ihrem Team trinke sie vor jedem Konzert einen kleinen Jägermeister. Für die Sängerin ist allerdings das Prozedere wichtiger als der Schnaps selbst. Nicht ganz unschuldig an dem Aberglauben sind ein Bühnenunfall und DJ BoBo (55).

Dieser Unfall prägt Schlagerstar Andrea Berg bis heute

Bei ihren Auftritten gibt Andrea Berg alles. 2016 geriet die Schlagersängerin deshalb in eine wortwörtlich brenzlige Situation. Bei einem Auftritt in Wetzlar gehörte damals ein großer Drache zu ihrem Bühnenbild, der mithilfe von Pyrotechnik so aussah, als würde er Feuer speien. Ein technischer Fehler führte dazu, dass Andrea Berg zu nah an die Flammen geriet und sich schwere Verbrennungen zuzog. Seit dem Vorfall ist die Schlagersängerin abergläubisch, denn ein Ritual fiel an dem Tag erstmals aus: der Jägermeister mit der Crew vor dem Konzert.

Ein bisschen Mitschuld an dem Vorfall scheint Andrea Berg ihrem Kollegen DJ BoBo zu geben. Der habe sie vor dem verhängnisvollen Auftritt darum gebeten, diesmal keinen Jägermeister zu trinken, wenn sie später auf dem 16 Meter hohen Drachen performen müsse. Normalerweise lasse sich die Sängerin nicht von ihrem Ritual abbringen, aber an dem Tag machte sie eine einmalige Ausnahme.

Mehr als nur ein Spaßmacher: Das Ritual lässt Andrea Berg nicht mehr sausen

„Und jetzt siehst du, was wir davon hatten“, folgte Andrea Bergs Retourkutsche darauf. „Seitdem geh‘ ich nie mehr ohne einen kleinen Jägermeister auf die Bühne“, erklärt die Künstlerin.

Außerdem lege die Hit-Gigantin großen Wert darauf, dass ihr Team vor dem Auftritt noch einmal zusammenkommt. Und dann gebe es für jeden, der will, einen „Spaßmacher“, wie ihn die Schlagerkönigin nennt. Auch sonst ist Andrea Berg für Überraschungen gut: gerade erst kündigte sie viele davon für ihre neue Tour an. Verwendete Quellen: schlager.de

