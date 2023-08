„Manchmal verstehe ich dich nicht“: Oliver und Amira Pocher streiten sich wegen Rammstein-Konzert

Von: Jonas Erbas

Weil Oliver Pocher Anfang August ein Rammstein-Konzert besucht hat, muss er sich vor Ehefrau Amira rechtfertigen. Dabei knallt es gehörig.

Köln – Bei Oliver Pocher (45) und seiner Ehefrau Amira (30) sorgt ein Thema aktuell für mächtig Streit: Rammstein. Die nach wie vor unbewiesenen Vorwürfe gegen Till Lindemann (60) sorgen seit Monaten für Schlagzeilen und beschäftigen auch die Pochers immer wieder aufs Neue.

Oliver Pocher besucht Rammstein-Konzert: Amira konfrontiert ihn

In der aktuellen Podcast-Folge der beiden kam es nun zum vorläufigen Höhepunkt des Zwists: Anfang August hatte Oliver Pocher ein Rammstein-Konzert in Brüssel besucht – für Amira ein No-Go: „Warum bist du zum Rammstein-Konzert gefahren?“, konfrontiert die Moderatorin ihren Liebsten. Doch der ist sich trotz der Anschuldigungen gegen Till Lindemann keiner Schuld bewusst.

„Mich hat das interessiert“, rechtfertigt sich der Comedian und schiebt nach: „Die Band ist ja nicht gecancelt. Es war das letzte Konzert, was sie von ihrer Stadion-Tour hatten. Niemand weiß so recht, wie es weitergehen wird und ob es weitergehen wird oder nicht. Mich hat das einfach interessiert, die noch einmal zu sehen.“

Amira empfindet den Konzertbesuch ihres Mannes dahingegen als „komisch“ und merkt an: „Manchmal verstehe ich dich nicht. Aber ja, so bist du halt. Es ist halt sehr oft so, dass du Dinge kritisierst und dann doch aber selber das machst.“

Sinneswandel bei Oliver Pocher? Amira wegen Rammstein-Konzertbesuch stinksauer

In Amiras Augen ist Oliver Pochers Verhalten „ein Widerspruch“, immerhin habe man sich zuvor gemeinsam ausführlich über Till Lindemann unterhalten und den Rammstein-Frontmann auch kritisiert. Der 45-Jährige sieht das allerdings entschieden anders und erklärt: „Wenn es einen Fall gibt, der strafrechtlich relevant ist, dann können wir uns darüber unterhalten.“

Den Sinneswandel ihres Liebsten kann die 30-Jährige trotzdem nicht nachvollziehen: „Es hat für mich nur keinen Sinn ergeben in dem Moment. Man kann ja nicht sagen, find‘ ich irgendwie krass und verwerflich und dann aber dahingehen.“

Die deutsche Rockband sorgt auch anderweitig für Schlagzeilen: Jüngst holte die Olympiapark-Chefin zu einem Rundumschlag gegen Rammstein und Till Lindemann aus. Verwendete Quellen: „Die Pochers!“-Podcast (Podimo; Folge 74), instagram.com/oliverpocher