DJ Ötzi mit schrägem Mini-Auftritt bei Olli-Schulz-Konzert – Sie kennen sich seit 11.7.2021

Interessant, wer sich alles kennt: Ein Schlager-Topstar gastierte beim Olli-Schulz-Konzert und zeigte danach ein Selfie. Zu ihrem ersten Aufeinandertreffen war es einst beim ZDF-Fernsehgarten gekommen.

Salzburg – Olli Schulz (50) frönt wieder verstärkt seiner alten Leidenschaft, der Musik. Vor ziemlich genau 20 Jahren hatte er mit dem Album „Brichst du mir das Herz, dann brech‘ ich dir die Beine“ debütiert und seitdem sechs weitere Longplayer veröffentlicht. Zuletzt geriet das Thema etwas in den Hintergrund neben Olli Schulz‘ Karriere im TV und als Podcaster. Doch jetzt hat der 50-Jährige mit „Einfach so“ seine erste Single seit rund fünf Jahren herausgebracht und ein Album angekündigt. Mit dem Touren hat er nie aufgehört und befindet sich auch aktuell wieder auf Konzertreise.

Zu seinen Fans zählen auch A-Promis. Das zeigte sich am Donnerstag (16.11.) beim Konzert in Salzburg. Bei einem Mann, von dem man es nicht unbedingt erwarten würde: Gerry Friedle (52) alias DJ Ötzi. In seiner Instagram-Story ist zu sehen, wie er oberhalb der Bühne sitzt. Von dort aus filmt er Teile des Konzerts und schreibt dazu: „Es war super.“ Zudem dankt er Olli Schulz „für diesen tollen Abend mit dir und deiner Band“.

Schlager-Star DJ Ötzi: „So geil, Olli Schulz live im Rockhouse Salzburg“

Während unten im Rockhouse in Salzburg das Publikum den Künstler abfeiert, genießt DJ Ötzi das Konzert auf seinem Platz hoch droben. Dort hebt er für seine Instagram-Story den Daumen und schwärmt in die Kamera: „So geil, Olli Schulz live im Rockhouse Salzburg. Einfach nur geil, wirklich! Sehenswert.“

DJ Ötzi zeigt sich nicht nur hinter der Bühne, sondern kurz auch auch darauf, wie etwa ein Instagram-Clip sowie ein TikTok-Video (siehe oben) dokumentieren: Beim Song „So muss es beginnen“ ist der Mann mit der Mütze mit dabei und beteiligt sich im Rahmen einer Kissenschlacht, indem er die Wurfmittel ans Publikum verteilt. Ein schräger Mini-Überraschungsauftritt der etwas anderen Art. Darüber hinaus posieren die beiden Musiker rund ums Konzert auch noch für ein Selfie, beide posteten es in ihren Instagram-Storys. „Schön, dass du da warst“, schreibt Schulz dazu.

Olli Schulz zu IPPEN.MEDIA: „Der Gerry ist Fan und einfach ein sehr netter Typ“

Interessant, wer sich in der Show-Branche alles kennt. Aber woher eigentlich? Olli Schulz klärt am Freitag gegenüber IPPEN.MEDIA auf: „Der Gerry ist Fan und einfach ein sehr netter Typ, der sich gerne meine Show anschauen wollte.“ Kennengelernt hatten sie sich im Rahmen seiner „Sound of Germany“-Doku-Reihe. „Also war er gestern da und hat auch noch paar Kissen ins Publikum geworfen.“

Olli Schulz und DJ Ötzi kennen sich aus ZDF-Fernsehgarten

Ihr Kennenlernmoment ist sogar fürs TV festgehalten und aktuell auch wieder in der Mediathek zu sehen: Olli Schulz war am 11. Juli 2021 im ZDF-Fernsehgarten als Sänger zu Gast und drehte dort zudem für sein Doku-Format „Sound of Germany. Hierfür plauderte er hinter den Kulissen mit DJ Ötzi. „Gerry, endlich lernen wir uns mal kennen“, begrüßte er den Österreicher vor ihren Auftritten am 11. Juli 2021.

Dann führten sie ein tiefsinniges Gespräch. Wie er seine Sorgen ausschalte, wenn er auf die Bühne geht, wollte Schulz etwa wissen. DJ Ötzi öffnete sich und erklärte, dass er in dieser Hinsicht von Otto Waalkes gelernt habe. Und dass sich seine Kunstperson DJ Ötzi immer wieder dem echten Gerry Friedle annähere. Offensichtlich stimmte die Chemie zwischen Olli Schulz und DJ Ötzi – jetzt kam es beim Konzert in Salzburg zum Wiedersehen.