Konzert statt Preisverleihung: Melissa Naschenweng nicht bei Amadeus-Verleihung vor Ort

Melissa Naschenweng hat den „Amadeus-Award“ gewonnen. Doch die Sängerin hat am Tag der Preisverleihung ein Konzert. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & Instagram/Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng hat den „Amadeus-Award“ gewonnen. Doch die Sängerin hat am Tag der Preisverleihung ein Konzert.

Für Melissa Naschenweng (31) ist der kommende Freitag ein besonderer Tag. Die Sängerin wird mit dem österreichischen Musikpreis „Amadeus-Award“ ausgezeichnet. Doch das ist noch nicht alles – Denn am selben Tag hat die Schlagersängerin auch einen Auftritt in Viehdorf. Zur Freude der Fans hat sich Melissa Naschenweng für ihren Liveauftritt entschieden und wird den Award somit nicht persönlich in Empfang nehmen können.

„Es ist für mich kein Thema, einen Liveauftritt abzusagen“

Melissa Naschenweng postete ein Foto in ihrer Instagram Story. Darin ist sie singend auf einer Bühne zu sehen und ihr Song „Traktorführerschein“ läuft. Dazu schreibt die Blondine: „Ich werde am Freitag nicht bei der offiziellen Amadeus Verleihung in Wien dabei sein, da ich an diesem Tag in Viehdorf auftreten werde, und es für mich kein Thema ist, einen Liveauftritt abzusagen! Ich wünsche allen, die in Wien dabei sind, viel Spaß! Ich freue mich auf Viehdorf und dort feiern wir meinen Amadeus.“

Melissa Naschenweng informiert ihre Instagram-Fans, dass sie nicht an der diesjährigen Amadeues-Verleihung teilnimmt, da sie an diesem Tag ein Konzert spielt. © Instagram/Melissa Naschenweng

Diese ungewöhnliche Priorisierung kommt bei den Fans der 31-Jährigen sehr gut an. Doch auch über die Auszeichnung freuen sie sich mit der Sängerin. So schreibt ein Fan unter ein Foto von Melissa Naschenweng auf Instagram: „Das hast du dir ehrlich verdient, liebe Melissa!” und jemand anders kommentiert: ‚Hast du dir verdient, herzlichen Glückwunsch!‘ Die ehrliche und bodenständige Art der Sängerin scheint also sehr gut anzukommen.