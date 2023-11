„Wir sind traurig und bedauern dies außerordentlich“: Michelle muss Konzerte absagen

Teilen

Michelle muss kurzfristig zwei Auftritte im Rahmen der „Schlagernacht des Jahres“ absagen. Weitere Termine möchte die Schlagersängerin aber wahrnehmen.

Oberhausen – Wenn an diesem Samstag in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen „Die Schlagernacht des Jahres“ steigt, wird Michelle (51) nicht dabei sein. Der Auftritt der Schlager-Sängerin wurde nun kurzfristig abgesagt. Auch ein Auftritt in Frankfurt, im Dezember, fällt aus.

Schlagerstar Michelle muss Konzerte absagen: Das steckt dahinter

Die Fans hatten sich schon gefreut: Am kommenden Samstag (4. November 2023) sollte Schlagersängerin Michelle in Oberhausen für Stimmung sorgen. Sie wurde als Gast bei „Die Schlagernacht des Jahres“ angekündigt. Doch jetzt ist klar: Die Fans müssen auf die 51-Jährige verzichten: Michelle hat den Auftritt abgesagt. Und auch in Frankfurt wird sie nicht dabei sein.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

„Liebe Fans der Schlagernacht“, heißt es in einem Beitrag auf dem Instagram-Profil der Veranstaltungsreihe. „Schweren Herzens müssen wir Euch mitteilen, dass die geplanten Auftritte von ‚Michelle‘ am 4.11.2023 in Oberhausen und am 2.12.2023 in Frankfurt […] nicht stattfinden können“, steht dort weiter in einer Nachricht vom „Team Michelle“, die die Veranstalter erreicht habe. Der Grund dafür sei angeblich ein „Planungsfehler“.

Michelle verweist in einer Instagram-Story auf den Beitrag. Gleichzeitig bestätigt das Team der Sängerin, dass weitere Auftritte davon offenbar nicht betroffen sind: „Wir sind traurig und bedauern dies außerordentlich, aber freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in Berlin am 11.11.2023 und natürlich auch in 2024!“ Für das kommende Jahr sind unter anderem „Schlagernacht“-Konzerte mit Michelle für den 16. März in Mannheim und den 6. April in München geplant.

Michelle verabschiedet sich von der Schlagerwelt

Erst kürzlich hatte Michelle offenbart, dass sie wohl im kommenden Jahr ihre Karriere als Schlagersängerin beenden wird. Sie sagte im Oktober der Bild-Zeitung: „Es reicht. Ich höre auf!“ Sie sei „dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen.“

„Ich werde meinen Fans zum Abschied im nächsten Jahr noch ein Album schenken“, erklärte sie zudem. „Mein Lebenswerk. Jeder Song darauf ist absolut persönlich. Und ich wünsche mir eine Abschiedstournee.“ Wann genau der Abschied ansteht, ist aktuell unklar. In Sachen Liebe läuft bei Michelle aber alles bestens – und zwar mit ihrem 25 Jahre jüngeren Freund Eric Philippi. Verwendete Quellen: Instagram, Schlagernacht.de, Bild.de