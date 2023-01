Nur in Unterhose: Prinz Harry beobachtete König Charles III. beim Kopfstand

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harrys Memoiren bieten jede Menge private Einblicke, die nur ein Sohn erhaschen konnte. Offenbar litt König Charles III. an den Folgen einer alten Polo-Verletzung. Deshalb war es keine gute Idee, Türen auf Schloss Balmoral einfach zu öffnen, erklärt der Exil-Royal.

London – Prinz Harry (38) berichtet in „Spare“ (dt. „Reserve“) von den „ständigen Nacken- und Rückenschmerzen“ seines Vaters König Charles III. (74). Dazu erklärt er, wie er sich davor fürchtete, auf Schloss Balmoral, dem schottischen Landsitz der Windsors, versehentlich die falsche Tür zu öffnen. Er hätte Angst vor dem gehabt, was sich auf der anderen Seite befand, schreibt der Herzog von Sussex.

Hinter den Türen von Schloss Balmoral konnte unerwartet Vater Charles im Kopfstand stehen

„Wenn man die falsche Tür öffnete, konnte man in Pa hineinplatzen, während sein Diener ihm beim Anziehen half“, schreibt Harry in seiner Biografie „Spare“, die nach langer Ankündigung endlich in die Buchläden kam. „Schlimmer noch, man könnte hereinplatzen, während er seine Kopfstände machte. Diese von seinem Physiotherapeuten verordneten Übungen waren das einzige wirksame Mittel gegen die ständigen Schmerzen in Papas Nacken und Rücken“, berichtet der Sohn und verrät damit Dinge, die sein Vater womöglich lieber nicht mit der Weltöffentlichkeit geteilt hätte.

Beweglicher König Charles III. Laut Harrys Buch „Spare“ war der Regent teils im Kopfstand auf Schloss Balmoral anzutreffen (Fotomontage). © Jens Kalaene/dpa & Arthur Edwards/dpa

Zugegeben: Die Pose ist wenig königlich, doch gehört jede Menge akrobatisches Geschick dazu, das man dem langjährigen Thronfolger Queen Elizabeths II. (96, † 2022) gar nicht zutrauen würde. Doch Harry erzählt munter, dass der heute 74-jährige Charles „täglich in Boxershorts“ Kopfstände machte, während er sich „gegen eine Tür lehnte oder an einer Stange hing wie ein geschickter Akrobat“.

Wie sportlich ist König Charles III.? Glaubt man seiner Gattin Camilla (75), ist der König seinen britischen Untertanen ein Vorbild an Körpertüchtigkeit. Er sei der wohl fitteste Mann seines Alters, den sie kenne, gab Camilla im Juli 2020 preis. Wenn er sich nicht dehnt oder zu gemeinnützigen Zwecken einen Football wirft oder Pingpong spielt, dann wandert Charles III. laut seiner Ehefrau wie kein zweiter: „Er ist wie eine Bergziege, lässt jeden meilenweit hinter sich.“ Camilla selbst ist ein großer Ballettfan und ertüchtigte sich auch während der Corona-Pandemie bei wöchentlichen Kursen der Silver Swans, einer Tanzklasse für Senioren an der RAD (Royal Academy of Dance), deren Vize-Schirmherrin sie zu Zeiten Queen Elizabeths war.

König Charles hätte darum gebettelt, nicht unsanft aus der Kopfstandpose geholt zu werden

„Wenn man einen kleinen Finger auf den Türknauf legte, hörte man ihn von der anderen Seite betteln: ‚Nein! Nein! Nicht öffnen! Bitte, Gott, mach nicht auf!‘“, fügt Harry hinzu. Nicht überliefert ist, ob das tägliche Ritual dem König schließlich zur endgültigen Heilung verhalf oder ob er immer noch hinter Palastmauern im Kopfstand anzutreffen ist.

Womöglich ist es auch eine kleine Retourkutsche für Anekdoten, die Charles III. laut Prinz Harry ebenfalls liebend gern zum Besten gibt. Eine davon habe ihn zutiefst getroffen, teilt der zweitgeborene Sohn des Königs wie die Kopfstand-Geschichte freimütig seinen Lesern mit. Darin habe Charles beim Besuch einer psychiatrischen Heilanstalt vor allen Anwesenden die Vaterschaft von Harry angezweifelt. Verwendete Quellen: Bang Showbiz, pagesix.com