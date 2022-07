Während Boris Becker im Knast sitzt: Lilly Becker lässt auf Luxus-Yacht die Korken knallen

Während Boris Becker im Knast sitzt, genießt Lilly Becker ihren Ausflug auf Luxus-Yacht © IMAGO / ZUMA Wire & Instagram: lillybeckerofficial

Boris Becker sitzt gerade in einem Londoner Knast seine mehrjährige Haftstrafe ab. Für seine Ex Lilly Becker ist das kein Grund, auf ihr Jetset-Leben zu verzichten. Bei einem luxuriösen Yacht-Ausflug lässt es sich das Model gutgehen.

Ibiza - Seit dem 29. April sitzt Boris Becker (54) in einem Londoner Gefängnis eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen Insolvenzverschleppung ab. Keine leichte Zeit für den einstigen Tennis-Weltstar. Auch nicht für Beckers Ex Lilly Becker (46), die sich nun mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus (12) bei einem Yacht-Ausflug ablenken lässt.

Während Boris Becker im Knast sitzt - Lilly und Amadeus urlauben auf Ibiza

Gemeinsam mit ihrem Kind, sowie ihrer Cousine Aphrodite Masé, die im Jahr 2009 sogar Lillys Brautjungfer bei der Hochzeit mit Boris war und Lilly Beckers Freundin, dem Model Shermine Shahrivar spannt Lilly Becker aktuell auf Ibiza aus.

Aber auch ein Ausflug aufs Meer muss natürlich sein. Weshalb sich die Urlauber kurzerhand ein Luxus-Boot von Jessica und Johannes Haller gemietet haben.

Lilly Becker lässt im Urlaub die Korken knallen

„Paradise“, kommentiert die Ex von Boris Becker in ihrer Instagramstory den Yacht-Trip mit ihren Liebsten. Darauf kann man auch ruhig mal das Glas heben. Doch Lilly Becker wäre nicht Lilly Becker, wenn sie sich mit einem Glas begnügen würde. Sie hebt gleich ganz nonchalant die ganze Flasche Champagner an.

Boris Becker kann von einem derartigen Luxustrip aktuell nur träumen. Bei guter Führung könnte seine zweieinhalbjährige Haftstrafe jedoch bereits nach der Hälfte zur Bewährung ausgesetzt werden. Doch nicht nur Lilly Becker, auch Boris Beckers Tochter lässt es sich gerade gutgehen. Anna Ermakova geht im schwarzen Minikleid im Pacha feiern. Verwendete Quellen: instagram.com/lillybeckerofficial